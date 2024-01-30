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自由廣場》社群平台看秀指南

2024/01/30 05:30

◎ 張約翰

隨著最新一集《賀瓏夜夜秀》的反省與說明，王志安不當模仿身障人士的風波大概會緩緩收場，前提是如果王不要再氣急敗壞跳出來跟網友對槓的話。

這件事的是非很容易就被激動的話語淹沒。不過，一如王志安指台灣的民主選舉是一場秀，靠社群平台網路聲量取得知名度的網紅大Ｖ們，在社群貼文與影片上的表現，其實也都是一場秀，而所有在這些平台上的一般用戶真情流露下的喜怒哀樂，更為這場秀平添引人入戲的細節。

首先是身心障礙是不是可以開玩笑的對象。三黨在大選前後難得出現的共識，就是身心障礙人士不能隨人取笑。但其實不只是身心障礙，宗教、性別、種族、國籍、年齡、體貌，向來都是喜劇題材，只不過如何不讓這些題材單純變成膝反射式的嘲笑，而是在笑的背後帶有批判，就是表演者的功力。因此王志安這次在喜劇秀的訪談中針對身障者的模仿言行，到底是不是嘲笑，大家自然有答案。

其次是事後的當事人反應。被嘲笑的當事人陳俊翰事後已在串（Threads）理性回應，《夜夜秀》的製作人致歉，賀瓏也在節目中反省。唯獨王志安仍然把所有對他的批評，具象化為一個叫做「綠共」的敵人，然後扮演唐吉軻德式悲劇英雄戰鬥到底；做為一個靠流量過日子的網紅，這是他按照人設的必然表現，也是秀的一部分。

社群平台上天天都有秀上演。為了鮪魚白飯海鮮丼，可以吵個一、兩星期，更不要說某些網紅之間的恩怨情仇挾持著鐵粉的情緒動員。而隨著網紅型政治人物投入社群平台，政治也套用上述模式變成觀眾們情緒動員的秀。就算偶見真誠不矯飾的表現，真誠本身也成為、或被當成一種人設。

如果不是靠流量吃飯，身為一個普通的社群用戶，不管慣用哪個平台，都請記得所有網紅的言行都是一種展演，你可以隨之喜怒哀樂，但不要輕易把內容都當成事實。至於投身其中為支持的一方搖旗吶喊，也要自覺自己會就此成為秀的一部分。

人生如戲不是老生常談的虛言，而是我們日常在社群平台上言行的寫照，只不過我們的演出無法變現，網紅可以。先理解這一點，就比較不會輕易被台上的角色情緒勒索。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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