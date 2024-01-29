自由廣場》總統直選 台灣不適合內閣制

◎ 林正二

柯文哲是投機的政治人物，為自身政治利益，選前胡亂鼓吹內閣制；落選後，為擴展民眾黨勢力，又借「國會改革」之名，擬往不適合台灣政情的內閣制方向推動。此次大選曝露出惡質的政治生態，頗多評價不佳的人選上立委，若貿然實施內閣制將政局動盪。

從當前國內外情勢與政府效能分析，內閣制並不適合我國發展。而面對變動中的大環境，國家領導人必須能推動五大事項：

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一、有能力解決統獨糾結的兩岸問題，從化異（或存異）求同、謀取大公約數中，凝聚朝野兩岸共識，整合出美國可接受、中國可忍受，最有利於台灣的兩岸策略。

二、以能凝聚朝野共識的兩岸政策，整合出可兼顧國內產業轉型及融入世界經濟體並與中國持續經濟交流的全方位策略，既能促進發展又可解決貧富與世代差距。

三、面對財政惡化，須有效開源節流、並修改不符社會公平正義的稅制與法令，廣建社會住宅，建構可全面照護老人與幼兒的社福機制。

四、少子化問題，須能化解以升學為主的民粹聲浪，配合十二年國教，以小班制的均優質化為教改方向，著重創意思考、解決問題能力為主的歐美開放式教學，配合產業結構，加強技職與專業能力，以提升國民素質，進而強化國家的整體競爭力。

五、以大魄力改變考試用人、考績與升遷評定方法等，在維持文官體制的穩定運作下，改革陳腐的官僚文化，建構現代化、有效能的行政體制。

上述五大問題是台灣未來必須面對、解決的難題，從過去廿幾年來藍綠執政結果來看，閣揆及部會首長變動頻繁，無法建構強有力的政府，政策難以持續，加上朝野在立院惡鬥，讓台灣空轉多年。

鑑此，如果改為內閣制，在總統所屬政黨並非國會多數下，內閣總理民意基礎遠遜於直選總統，政治鬥爭將劇，內閣必定頻繁更動，政局動盪；縱使總統與國會多數黨是同一政黨，因民意差距過大、權力掌配不均，也會導致激烈的黨內鬥爭。

台灣應維持以總統為主軸的雙首長制，較適合國情且發揮行政效率；長遠而言，為減少政治亂象，必須藉由修憲改革立委選制，全面提升國會議員素質，在理性論辯的問政中提升政策品質，讓國家能永續發展。

（作者為退休外交人員）

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