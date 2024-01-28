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自由廣場》高齡化社會下的醫衛領域專科建議

2024/01/28 05:30

◎ 陳麒方

1月26日醫策會談及醫學中心上限家數可能調整、衛福部公布護理夜班津貼，1月31日教育部將召集討論中醫科系招生事宜。政府持續對醫務事項關注。

全球第一個專科醫學團體，是1916年在賓州成立的美國眼科專科醫學會。1933年全美專科醫學聯合會成立，由最初10個不到的單位成員，一個世紀發展迄今，共有24個專科。台灣目前有23個西醫專科、11個牙醫專科，近年專科重分合，包括醫院整合醫學科Hospitalist成立、跨領域照護規劃，皆是因應高齡化社會所做的調整。

台灣醫師法包含西醫、牙醫、中醫，中醫學術社群，在廿世紀末期陸續成立，有6個是應公會選舉任務而生，近年台灣中醫畢業後訓練員額不足、教材尚未到位、科系調整與師生比嚴重落後同為醫師群體的醫學系與牙醫學系，然相關主事者卻被誤導用過時的專科試辦制度等限制中醫發展。「中醫藥發展法」筆者實際參與其從零到有，法案精神與內涵並未談中醫專科，一些中醫學會曲解法案，實屬遺憾。

當前因少子化浪潮下的大學醫事科系爭議、畢業後訓練容額、執業健保點值低落等問題，高齡化社會的醫療需與時俱進調整。筆者單位每次參與會議都相當頭疼，因某些團體有意或無意誤導主管機關、忽視執業調查，有礙國民健康權。東亞先民醫藥方術知識，由遣唐使與鑑真和尚把這些知識東傳，江戶時代發展出漢方，今天日本有漢方醫學專科，跟現代醫學內科、外科、骨科等並列，台灣與韓國則有自己的中醫學系、韓醫學系，中醫、韓醫，為與西醫共存於健保架構的系統。台灣與日本更發展出特有的濃縮生藥細粒製劑技術。不管哪一種醫學，都是處理健康問題。

目前世界衛生組織（WHO）推廣傳統醫學，包含東亞中醫TCM、南亞印度生命吠陀Ayurveda、歐非Unani medicine，《國際疾病分類第11次修訂本(ICD-11)》亦於2019年5月25日經第72屆世界衛生大會審議，將傳醫納入ICD-11病症第26章。台灣醫療滿意度名列前矛，與西醫共同治病救人的中醫，在後疫情時代，依然can help。醫療健全發展，絕非貿然上路專科、或健保總額下移撥品項！如此反而有礙健保永續。主管機關應廣納各方意見充分討論。唯有永續制度，才能福國利民。

（作者為台灣中醫臨床醫學會理事長）

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