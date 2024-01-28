自由廣場》岸田政權 三頭政治 同床異夢

◎ 王輝生

支撐岸田政權，有如首相左右護法的自民黨副總裁麻生及幹事長茂木等三人，被稱為「三頭政治」，岸田首相每逢重大決策都會事先協商，三人齊步同行合作無間。十八日，岸田晴天霹靂般地逕自宣布解散派閥，而措手不及的麻生及茂木並未配合跟進，三頭馬車形同分道揚鑣。

岸田總裁因獻金醜聞醱酵，為了力挽狂瀾，成立「黨政治刷新本部」，在廿五日召開「中間報告」針對派閥政治提出改革方案：

請繼續往下閱讀...

一、派閥改為「政策集團」必須斷絕「金錢和人事」的瓜葛。

二、禁止派閥的募款餐會。

三、對於內閣或黨內人事不得推薦及干預。

四、政策集團的收支明細由外部監督。

五、嚴格處分被起訴或被逮捕的議員。

廿六日，日媒都以頭版或社論評論此事。《讀賣新聞》社論「改革的實行是信賴恢復的關鍵」、《朝日新聞》「欠缺透明化的改革，信賴難於恢復」、《日經新聞》「派閥和金錢的掛勾，應趁機了斷」等諸報雖衆說紛紜，但，對岸田的改革，都持懷疑論。《朝日》整版的大標題「自民黨刷新、布滿坑洞」，直指岸田因對麻生有所顧忌，所以改革未及核心實效未彰，執行部失去一體性，將加速政權的流動化云云。《週刊新潮》以封面標題「『岸田vs麻生』權力爭鬥的火藥庫」表達憂心。

岸田無預警解散派閥，雖然凸顯破釜沉舟的改革決心，但，沒有跟進的麻生派及茂木派，無形中反而被形塑成反改革的守舊派，讓他倆對岸田的獨斷獨行心生芥蒂。

身陷風暴的岸田，雖想斷臂求生，但，事與願違，內閣支持率仍無起色。在此政權風雨飄搖之際，掌舵者如此而為，未能使「三頭體制」的麻生、茂木同舟共濟，陷兩人於不義。加上，根據《讀賣》廿五日報導「安倍派的重要幹部被要求離黨離職」，只對安倍派議員窮追猛打，其政治意涵不言而喻。這些舉動等於在黨內到處埋下火種，岸田政權「三頭政治」同床異夢，其前途恐將坎坷。

（作者是日本醫療法人 輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法