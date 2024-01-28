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自由廣場》核電廠延役 風險加劇

2024/01/28 05:30

◎ 杜信龍

藍白陣營（一月廿三日）宣示將推動《核子反應器設施管制法》修法，不再設定核電廠延役申請期限，為核電廠延役問題解套。

然而，這明顯忽略了過去日本核能事件所帶來的風險。另一方面，核一機組使用過的核廢料仍然存留在爐心中，無法取出。儘管乾貯設施已建成十年，但在十三次送件中都受到新北市的阻礙，甚至在司法判決中敗訴。這引發了一個重要問題，即若重啟核電廠，將如何有效處理這些核廢料？

根據風險社會與政策研究中心的數據，二○二二年台灣的能源結構顯示，燃煤仍是主要發電方式，占比高達四十二．○七％，而再生能源首次超越核能，顯示能源轉型已成勢在必行，符合國際趨勢。台積電提出在二○四○年實現百分之百再生能源目標，這也反映出再生能源不僅環保，而且越來越具競爭力。

目前，核一已退役，核二的第一座機組也在二○二一年十二月二十七日及二○二三年三月除役。考慮到核電廠的安全性、成本效益及社會對環保的需求，進一步延長核能比例的政策似乎缺乏必要性。相反，我們應該加速發展再生能源技術，提升其在能源結構中的佔比。這也是過去民進黨執政的一大亮點。

資深美國記者紀思道（Nicholas Kristof）在《紐約時報》的一篇專欄（一月廿四日）中表示，美國前總統川普（Donald Trump）曾在受訪時表示，台積電是唯一一家歷史上停產後可能引發全球經濟蕭條的企業。身為島國，百分之七十五以上是山區導致城市人口的高密度，我們有辦法面對任何核能災變嗎？任何一場核能事故都將讓台灣面臨極大災難，不論是經濟上還是國際政治上，甚至是一個嚴肅的生死生存問題。

若不全面思考核電廠延役後可能面臨的問題及身為島國的局限，如核廢料處理和核災，只是一昧地認為這些都不會發生，我們將會有一天看見黑天鵝的到來。

（作者是科技公司工程師）

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