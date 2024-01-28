自由廣場》老大哥也害怕／特斯拉的中國煩惱

◎ 愚工

《日經亞洲》報導，2023年以來，中國的許多政府及附屬機構、公路運輸機構、甚至文化和展演中心，陸續限制特斯拉車輛進入其場所，原本這類限制先前只限於軍事基地。

特斯拉是中國歡迎外資的樣板，2018年5月10日特斯拉（上海）有限公司成立，10月17日，取得上海臨港裝備產業區864885平方米的工業用地，2020年1月7日，特斯拉創始人伊隆·馬斯克前往上海出席特斯拉中國製造Model 3首次交付儀式。從登記公司到取得用地到交車，中國政府一路綠燈，積極配合，做足「築巢引鳳」的樣板戲。特斯拉的資金設備人力全部到位後，中國又重施故技，開始「關門打狗」的把戲。

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2021年中國開始明令禁止特斯拉車輛進入軍事禁區、黨政機關、重點政府單位、重點國企，哪怕是本單位的職工也不行，理由是特斯拉車輛裝有大量攝影機，會危及國安。即使特斯拉答應在中國設數據中心，資料僅到中國的數據中心，但仍行不通。弔詭的是，中資的車輛一樣有很多攝影機，就沒有國安問題？

上有所好，下必甚焉，中共中央的態度立刻傳導到與國安不相關的地級市政府及公家單位，例如特斯拉車主在公共免費充電樁充電時，被員警阻撓；武漢鐵路動車段派出所禁止特斯拉在停車場出入；浙江省行政中心通告，禁止特斯拉駛入各行政中心；杭州市中河高架路，警察攔阻特斯拉駛上高架橋，但其他車輛可以，這些荒謬禁令與特斯拉偶發的品質問題及中國民族情緒形成惡意螺旋，制約了消費者購買特斯拉車輛的意願，並為中資的電動車掃除競爭障礙，為它創造擴增市場的機會。

中資電動車製造能力獨立之日，就是特斯拉在中國市場的末日。兔死狗烹，鳥盡弓藏，古有明訓，特斯拉想在法治不彰、蓄意坑詐的中國永續經營，猶如緣木求魚。

（作者從商）

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