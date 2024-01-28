自由廣場》監控無所不在／抖音是數位帝國的「老大哥」

◎ 鄭景平

日前，民進黨立院黨團召開立委共識營，資訊戰專家沈伯洋指出，抖音可能追蹤到使用者的定位與身份，不建議黨公職使用。對此，民眾黨候任立委黃國昌表示，問題「在內容而非載具」。顯然黃國昌並不了解數位技術的發展，而這可能造成國家的社會認同危機。

抖音所造成的威脅，除了技術方面可能取得使用者的敏感資料之外，透過資訊控制而影響使用者的認知，才是對於民主社會的最大威脅。如成大教授李忠憲指出「所謂『問題在內容而不在載具』的意思是，傳達訊息的重要性在於內容本身，而非用來傳達這些訊息的媒介。」不過，在數位時代，傳播平台的技術核心之一就是「如何決定資訊的呈現順序」，也就是國人俗稱「很可怕的演算法」。

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台灣人工智慧實驗室日前發布的研究結果，說明總統大選期間國際版抖音Tik Tok壓倒性的支持柯文哲，就是源於抖音的排序方法更偏好將支持柯文哲的內容優先呈現所致；這種「排序偏好」恐怕才是年輕人支持柯文哲的原因，並不是黃國昌所說「年輕人本來就支持柯文哲」這種膝反射式的回應；這種不明就裡的膚淺說法，才會讓台灣的民主越來越劣化。

抖音的橫空出世，已經造成台灣社會的裂痕；抖音的使用者所接受到的資訊及認知，與非使用者的世界有相當的分歧，因此常有管制的呼聲。論者有謂「管制抖音就是侵害言論自由」，似有所誤會。若姑且擱置上述的疑慮，抖音即是傳遞言論的方式（manner），其管制門檻（審查密度）不若對於言論「本身」的管制。況且，保障基本權的目的是使人民排除來自國家的侵害；而抖音的背後是中國政府，言論自由並非賦予敵對國家對抗台灣政府的武器。

另一個有力的論點是「抖音要列管，難道YouTube、Instagram⋯⋯不用列管嗎？」恐怕是對於這些平台的本質有所誤解。網路平台雖然都會排定資訊呈現的順序，卻只有抖音（Tik Tok）是有中國政府入股，且擁有實質上控制營運的能力，其他平台則是商業掛帥。換句話說，抖音的演算法反映的是中國政府的偏好，而未必是最具商業利益的排序。要言之，抖音就是小說《1984》所描述的世界，而對於平台有實際控制能力的中國政府，就是抖音世界的「老大哥」（the Big Brother）！

抖音已然成為中國政府的認知作戰工具，「言論市場」機制早已被中國政府的管制取代而蕩然無存，它將對台灣社會認同造成長遠且難以逆轉的傷害。放任抖音不加管制，即是縱容中國老大哥操縱台灣人民的認知。

（台大電機所學生、律師考試及格）

編按︰老大哥是英國左翼作家喬治·歐威爾，在其著名的反烏托邦小說《一九八四》中塑造的一個人物形象，在小說中，奧威爾描寫人們永遠都處於極權無所不在的電幕監視下的社會，所謂的「老大哥在看著你」，象徵著極權統治及其對公民無處不在的監控。

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