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自由廣場》解決技職師資欠缺困局

2024/01/27 05:30

◎ 溫順德

台師大去年底宣布，工教系大學部停招，引發教育界的議論，憂心折損師培能量，呼籲相關單位正視。雜誌報導，台北某高工機械科，五年未見實習教師，向台科大師培要人，但迄今仍無人報名。師資培育出現斷層，技職教育陷入危機，教育當局不容小覷。

師大工教七十年來，培育質量俱佳師資，成為技職教育推手，惟師大校方卻表示，該系學生任教者少，已完成階段性任務，未來工科師資培育，可由其他三系取代。然工程科系的目標，偏向業界人才養成，並非技職師資培育，師大工教系停招後，師培勢將雪上加霜。如欲根本解決問題，不惟工教系應續招，更需戮力以下三端，周延完善相關配套。

一是盤點師資需求，遴選學校專門培育：技職師資具特殊性，不僅負責學科教學，更須指導術科實作，一般大學難以養成，須賴專業校系培育。教育部應全面盤點，統計各職科的需求，指定學校專門培育。除三所師大工教系，繼續培育所需師資，更應依據各校專業，遴選數所國立科大，成立技職教程中心，培育不同群科師資，方為一勞永逸之途。

二是恢復公費制度，提升修習師培誘因：八○年代教改以後，師資培育走向多元，公費生也大幅減少，影響學生修習意願；近來業界薪資優渥，教學環境又趨惡化，畢業學生多往業界，選修教程人數大降。當局除需遴選學校，專案設立工科教程，更須恢復公費制度，按月發給生活津貼，通過教檢與實習後，即予分發各校任教，方能增加修習誘因。

三則增學士後學程，擴大技職師培管道：目前私立技職學校，合格教師不易尋覓，工科教師更是欠缺，只得先自業界延聘，擔任代理或是兼課，難免影響教學品質。若能遴選適合大學，開辦學士後學程班，提供師培進修管道，一則技高代理教師，有機會成合格教師，再則為欲轉教職者，開闢一條新的道路，不僅充裕師資來源，也能提升師資水平。

技職專業人才培育，乃產業發展之基石，然各群科師資不足，技職教育陷入困境，實為國家未來隱憂。盤點各科師資需求，擬訂具體可行方策，培育豐沛師資人力，投入教學現場育才，提升技職專業水準，始能帶動經濟成長，教育當局莫再蹉跎！

（作者是高中校長）

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