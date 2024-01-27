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自由廣場》江啟臣是知識藍或草包?

2024/01/27 05:30

◎ 蕭任佑

韓國瑜宣布將搭檔江啟臣共同爭取立法院正副院長，但檢視江啟臣過去發言，卻驚覺江啟臣當了十二年立法委員，卻連基本的立法原則都不懂。2021年林靜儀補選中二選區立委期間，江啟臣向媒體批評政府，國防採購預算2400億為何不拿來養孩子? 但在預算法中有明確規定「總預算內各機關、各政事及計畫或業務科目間之經費，不得互相流用」，換句話說，國防預算就是國防預算，不可流做他用。連基本的預算法規範都不懂，江啟臣是要如何出任立法院副院長？

不只如此，江啟臣過去在立法院提案凍結潛艦國造預算，提案單上所寫的案由為「多數資訊以任務順利為由，僅於國會之機密會議中揭露，是否符合預算公開透明之原則，不無疑義。爰針對國防部海軍司令部『一般裝備』項下『潛艦國造第二階段原型艦籌建』，110年編列105億1686萬9千元，凍結十億元」。白話來說，就是江啟臣認為潛艦國造的資訊只在機密會議揭露，因而提案凍結10億元預算，此舉形同要求國防部公開洩密。江啟臣連機密會議討論議案的性質都搞不清楚，竟要求公開，有何資格擔任副院長？

此外，江啟臣為了爭取民眾黨選票，公開表示「支持各界對國會改革的意見和提案」，然而民眾黨提出的調查權、同意權，皆涉及憲法層次，並非立法院正副院長職權。江啟臣連立法院副院長的職權都搞不清楚就決定參選，豈非滑天下之大稽？

今年立法委員選舉期間，江啟臣的競選幹部因涉違反選罷法而遭中檢重金交保，未來若遭提起當選無效之訴，江更將成為台灣首位遭提起當選無效之訴的立院副院長，淪為國際笑柄。

總之，江啟臣種種行徑顯示他不諳立法原則、不熟會議性質、不懂職權範圍，甚至競選團隊成員還有選罷法官司纏身，國民黨最好思考陣前換將的可能，以免未來釀成悲劇。

（作者是台大政治所學生）

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