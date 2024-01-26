自由廣場》機師罷工勿犧牲消費者權益

◎ 程仁宏

長榮航空機師工會於一月廿二日通過罷工投票，取得合法罷工權，桃園市勞動局廿四日邀請機師工會、長榮航空、勞動部、交通部民航局共同協商，事後機師工會表示，除了外站早餐問題有共識，並無重大進展，長榮勞資雙方將在卅一日再度協商；年關將近，許多消費者想利用年假出遊，出遊計劃會不會泡湯？為什麼在消費者最多的時刻要罷工？是不是把消費者當成人質？誰在乎消費者權益？

此次長榮機師工會罷工的主要訴求有三：

一、調漲飛行員結構薪資廿％。

二、調漲外站津貼六美元／小時。

三、停止聘用外籍正駕駛。

綜觀此三大訴求，前兩項就是想要再加薪，第三項停止聘用外籍正駕駛的理由是「長榮航空擴大聘用外籍機師，對旅客飛航安全造成嚴重潛在威脅及負面影響」。

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機師可以合理爭取勞動權益、爭取自己的利益，機師工會宣稱「預計在春節前後正式啟動罷工行動，確定罷工時間後，會提前廿四小時預告」，如此以挾消費者權益，影響消費者人數最多的春節假期來罷工，如同放颱風假般提前廿四小時宣布，好像給消費者最大恩賜，實不足取，這就是以消費者當人質，來爭取自己的利益。

其次，訴求中的聘用外籍機師對旅客飛行安全造成嚴重潛在威脅，但威脅在哪裡？是否各國國際航空公司的外籍機師飛來台灣都有飛行安全威脅？

長榮機師罷工問題，消費者心裡七上八下，機票能退票嗎？旅行社旅行團可退費嗎？旅遊不便險可理賠嗎？出國旅遊後會不會回不了國？更有消費者反映，退機票被收手續費、被旅行社扣違約金等消費爭議，期盼政府相關部門協助勞資雙方達成共識，更要有周延配套措施，以消費者的權益為優先考量，雙方各退一步，讓消費者好不容易規劃的春節旅遊，能順利出遊，平安返國。

（作者是消基會名譽董事長、文化大學教授）

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