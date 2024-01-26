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自由廣場》迎一年期役男 軍方應強化心理輔導機制

2024/01/26 05:30

◎ 陳宏煇

報載，九四年次役男義務役期恢復為一年後，今年輪始實施，今年預計徵集九一二七名役男，而第一梯次已於日前入伍，共徵集六七○人；另外，一年的役期訓練區分為入伍訓八週及部隊訓四十四週，而役男如果期末鑑測未合格將不予核發專長證書，役男也將無法領取專業加給。

對於義務役男恢復為一年及訓練新制，筆者表示肯定與支持，畢竟嚴格的訓練才能成就精實的部隊，也才能在戰場上發揮堅強的戰力。只是現今在少子化影響下，每個孩子都是父母的寶貝，而這些役男平常因為鮮少運動，體能狀況相當糟糕，進入軍中後一旦體能跟不上，久而久之便會在心中形成一股無形的壓力。

當體能跟不上，連帶地也會影響到其役男的專業訓練，在體能及專業訓練都跟不上進度時，心理壓力將會愈來愈大，此時營連幹部及學長如果又施予壓力，或是給予額外的體能操練，役男在壓力及情緒無法宣洩下，很容易便會走上絕路，這也是說明了在二○○○年至二○一二年間，軍人因自殺死亡的人數之所以會高達三三二人那麼多的原因。

筆者家中有兩個一年期的役男，日後也將陸續入伍服役，對於他們未來進入軍中接受訓練不免擔憂，因此期盼軍中能對於各種訓練方式能夠循序漸進，並適當地給予壓力，另外也希望國防部能充實基層營連的心輔人力，落實部隊「三級輔導」，以避免憾事發生。

（作者是退伍軍人、現任大學的生輔人員）

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