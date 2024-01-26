晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》印度75週年國慶 引領國際科技創新及合作

2024/01/26 05:30

◎ 葉達夫

 

印度今日歡慶七十五週年國慶，紀念一九五○年憲法施行。行憲至今，印度充滿韌性持續成長並不斷創新。根據世界經濟論壇預測，印度經濟規模將於二○三○年超越十兆美元。二○二二／二○二三財政年，印度經濟成長率達七．二％，為全球成長最快速經濟體。因人口紅利加持，印度在基礎建設、工業化及能源潛能亦無可限量。加上在數位化、公共領域及內需市場策略性發展，使印度不僅是經濟成長強權，更將成為未來塑造國際經濟面貌重要力量。然印度的成就不限於經濟，更在善用科技打造未來動能。

 印度科技創新展現在各層面。二○二四年，印度在5G速度評比攀升至全球第十名。在數位支付發展上，印度不僅重塑國內金融樣態，更設立了全球標準。印度的「統一支付介面」是即時互通的全新支付模式，連新加坡和英國皆競相效仿。其他金融革新如行動錢包和QR-code支付等，以行動裝置整合金融深入鄉村，亦被尼泊爾及新加坡沿用。另外運用生物識別Aadhaar支付系統，亦影響阿拉伯聯合大公國及英國在數位支付安全性的發展。此外，印度數位支付平衡創新的監管架構，也成為法國和新加坡發展數位經濟典範。

印度太空研究組織（ISRO）近期創下許多歷史，如月船三號成功登月等重大里程。接著還有更多領先全球太空任務，像發射世界首個雙波雷達成像衛星等。民間研發激增，使太空科技創新合作進入全新時代。不僅強化印度太空實力，更為國際合作開啟大門。在總理莫迪領導下，科技已成為國家優先發展方向。

 在轉型的年代，印度和台灣合作日益重要。我們夥伴關係有獨特共同點和互補性。雙邊同享佛教文化、民主制度及多元社會。互補性方面，台灣以技術實力聞名，印度以成本效益著稱；台灣是硬體龍頭，印度軟體強權；台灣有高科技人才，印度有全球最長人口紅利；台灣是全球供應鏈關鍵，印度有龐大市場。因此，兩方合作愈加緊密，包括簽署投資協定、成立專屬平台，設置新孟買辦事處等，但這僅是印台夥伴關係一小環節，未來雙邊還有無限大的合作潛力。

 在全球變局中，印度和台灣在科技合作和共同經濟目標基礎所建立的堅實關係，將在國際成為永續和前瞻夥伴關係的最佳典範，印度和台灣定能攜手面對挑戰，一起推動區域創新和繁榮。

（作者是印度台北協會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書