自由廣場》印度75週年國慶 引領國際科技創新及合作

◎ 葉達夫

印度今日歡慶七十五週年國慶，紀念一九五○年憲法施行。行憲至今，印度充滿韌性持續成長並不斷創新。根據世界經濟論壇預測，印度經濟規模將於二○三○年超越十兆美元。二○二二／二○二三財政年，印度經濟成長率達七．二％，為全球成長最快速經濟體。因人口紅利加持，印度在基礎建設、工業化及能源潛能亦無可限量。加上在數位化、公共領域及內需市場策略性發展，使印度不僅是經濟成長強權，更將成為未來塑造國際經濟面貌重要力量。然印度的成就不限於經濟，更在善用科技打造未來動能。

印度科技創新展現在各層面。二○二四年，印度在5G速度評比攀升至全球第十名。在數位支付發展上，印度不僅重塑國內金融樣態，更設立了全球標準。印度的「統一支付介面」是即時互通的全新支付模式，連新加坡和英國皆競相效仿。其他金融革新如行動錢包和QR-code支付等，以行動裝置整合金融深入鄉村，亦被尼泊爾及新加坡沿用。另外運用生物識別Aadhaar支付系統，亦影響阿拉伯聯合大公國及英國在數位支付安全性的發展。此外，印度數位支付平衡創新的監管架構，也成為法國和新加坡發展數位經濟典範。

請繼續往下閱讀...

印度太空研究組織（ISRO）近期創下許多歷史，如月船三號成功登月等重大里程。接著還有更多領先全球太空任務，像發射世界首個雙波雷達成像衛星等。民間研發激增，使太空科技創新合作進入全新時代。不僅強化印度太空實力，更為國際合作開啟大門。在總理莫迪領導下，科技已成為國家優先發展方向。

在轉型的年代，印度和台灣合作日益重要。我們夥伴關係有獨特共同點和互補性。雙邊同享佛教文化、民主制度及多元社會。互補性方面，台灣以技術實力聞名，印度以成本效益著稱；台灣是硬體龍頭，印度軟體強權；台灣有高科技人才，印度有全球最長人口紅利；台灣是全球供應鏈關鍵，印度有龐大市場。因此，兩方合作愈加緊密，包括簽署投資協定、成立專屬平台，設置新孟買辦事處等，但這僅是印台夥伴關係一小環節，未來雙邊還有無限大的合作潛力。

在全球變局中，印度和台灣在科技合作和共同經濟目標基礎所建立的堅實關係，將在國際成為永續和前瞻夥伴關係的最佳典範，印度和台灣定能攜手面對挑戰，一起推動區域創新和繁榮。

（作者是印度台北協會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法