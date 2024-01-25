社論》「後中華民國」的「台灣想像」

諾魯與「中華民國」斷交，美國國務院表示是其主權決定，但這依舊令人失望。接著，吐瓦魯又傳出風聲。而與諾魯、吐瓦魯關係密切的澳洲，其外交部長則表示，如果吐瓦魯也步上諾魯後塵，澳洲不會干涉，因為這是它的主權決定。二○一六以來，習近平專攻太平洋島國，不無對台舞劍、意在美國之用心。所以說，這不單是施壓蔡英文、賴清德，而是美中全球爭霸戰、民主國家連線的共同威脅。

當然，台灣不能假裝沒事，北京挖邦交國不遺餘力，已非純粹是「中國代表權」之爭，而是鋪陳併吞台灣的法理戰。美中的世紀馬拉松，台灣也不是局外人，是否東升西降，對台灣具有決定性影響。故而，今年底的美國大選，拜登與川普的第二回合，對台灣的意義不下於本國大選。有些「西式判讀」認為，中國經濟、社會、軍事、外交等問題重重，行將冷卻或減緩習近平的野心。這樣的觀點，是把習當正常人，於是按常理推測。但，習近平早已向西方證明，他不是按照這種牌理出牌的人。中國綜合國力，過了拋物線的頂點，提醒習近平的與其說是韜光養晦，不如說是把握國力滑向更低之前大幹一場。對台灣，也不脫類似思考模式。

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從蔡英文到賴清德，習近平對台軍事、外交四面包抄。不時「收買」邦交國，其實經濟代價昂貴（詐騙成分也高），引起國際批評的形象成本更高，招致強國夢的敵視目光。尤其是，一九四九以來的金陵殘照一旦終結，台灣主權地位勢必水落石出。一九七一的二七五八號決議，「台灣」根本是局外人，依舊處於「舊金山和約」（一九五二）狀態：台灣地位未定論。尼克森以來的美國政府，其所謂的戰略模糊，不外乎介於「台灣地位未定論」與「認知到中華人民共和國主張」之間。其實，北京也一直不敢掀開底牌，逼使華府從戰略模糊走到戰略清晰，冒著喪失法理戰灰色空間的風險。

「中華民國」與「台灣」，並存於二三○○萬人的生活空間。其實，「並存」不等於「同一」。從內部政治來看，「中華民國」與「台灣」，似乎是同一物件的不同稱呼，可以交替使用。儘管如此，國民黨的「中華民國定義」，「一個中國便是中華民國」，包括目前「中華人民共和國領土」，不啻戳破「並存」與「同一」的表象。尤其是，就外部而言，問題更為複雜，甚至是「中華民國」到底「存在」或「不存在」、「台灣主權」歸屬「台灣人民」或「中國人民」的極端對立。這就形成一種弔詭，「中華民國」在國際逐漸消失，而「台灣」的國家角色在國際尚未出現。如今，「台灣想像」越來越被推往「後中華民國」，如何因應挑戰與掌握機會，二三○○萬人命運與共，朝野必須未雨綢繆，迎向巨變中的地緣劇場。

猶記大選期間，柯文哲曾表示：邦交國是迷思，他不在意邦交國數量，比較注重實質，畢竟台灣跟日、美也沒有邦交，但是關係不錯。他還認為，若邦交國歸零，也沒什麼關係，實質關係比較重要，且中國在國際上打壓，就是因為兩岸關係不好。馬英九也深信：在我擔任總統期間，那八年兩岸間是如此和平，所以很大程度是民進黨的錯，因為他們鼓吹台獨，這是大陸絕對不能接受的事。馬，柯，不知有意或無意，完全把「中華民國」與「台灣」混為一談。既然如此，當然逃不出「一中原則」的手掌心，只能在北京的遊戲規則裡面自得其樂。華府的「一中政策」，北京的「一中原則」，也是「並存」而非「同一」，但「一中政策」加上「不支持台灣獨立」，令北京更堅持自訂的遊戲規則，且樂於扮演恐怖情人，不斷情緒勒索華府。

二○一六以來，八年十國斷交，「中華民國」剩下十二個邦交國。兩岸關係不好，民進黨鼓吹台獨，藍白一律究責民選政府，他們為何跟北京一般見識，目無台灣頭家？獨裁者霸凌台灣，華府一句「不支持台灣獨立」，豈只幫習近平壯膽而已？試想，萬一這次大選，藍白合作無間，中國豈不是贏得台灣？印太戰略，第一島鏈，悉皆出現破口。賴清德四成選票當選，北京稱：民進黨不能代表台灣主流民意；華府稱：台灣展現了民主體制的力量。除了本土政權，依中國介選程度之深，台灣人民若選出其它領袖，會跟中國或美國合作？答案恐怕跟華府想的不一樣。美國的「一中政策」，「不支持台獨」，「不反對統一」，「反對片面、武力改變現狀」，這種在兩岸明顯不平衡的政策，已經跟不上台灣的民主活力了！

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