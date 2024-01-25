晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「後中華民國」的「台灣想像」

2024/01/25 05:30

諾魯與「中華民國」斷交，美國國務院表示是其主權決定，但這依舊令人失望。接著，吐瓦魯又傳出風聲。而與諾魯、吐瓦魯關係密切的澳洲，其外交部長則表示，如果吐瓦魯也步上諾魯後塵，澳洲不會干涉，因為這是它的主權決定。二○一六以來，習近平專攻太平洋島國，不無對台舞劍、意在美國之用心。所以說，這不單是施壓蔡英文、賴清德，而是美中全球爭霸戰、民主國家連線的共同威脅。

當然，台灣不能假裝沒事，北京挖邦交國不遺餘力，已非純粹是「中國代表權」之爭，而是鋪陳併吞台灣的法理戰。美中的世紀馬拉松，台灣也不是局外人，是否東升西降，對台灣具有決定性影響。故而，今年底的美國大選，拜登與川普的第二回合，對台灣的意義不下於本國大選。有些「西式判讀」認為，中國經濟、社會、軍事、外交等問題重重，行將冷卻或減緩習近平的野心。這樣的觀點，是把習當正常人，於是按常理推測。但，習近平早已向西方證明，他不是按照這種牌理出牌的人。中國綜合國力，過了拋物線的頂點，提醒習近平的與其說是韜光養晦，不如說是把握國力滑向更低之前大幹一場。對台灣，也不脫類似思考模式。

從蔡英文到賴清德，習近平對台軍事、外交四面包抄。不時「收買」邦交國，其實經濟代價昂貴（詐騙成分也高），引起國際批評的形象成本更高，招致強國夢的敵視目光。尤其是，一九四九以來的金陵殘照一旦終結，台灣主權地位勢必水落石出。一九七一的二七五八號決議，「台灣」根本是局外人，依舊處於「舊金山和約」（一九五二）狀態：台灣地位未定論。尼克森以來的美國政府，其所謂的戰略模糊，不外乎介於「台灣地位未定論」與「認知到中華人民共和國主張」之間。其實，北京也一直不敢掀開底牌，逼使華府從戰略模糊走到戰略清晰，冒著喪失法理戰灰色空間的風險。

「中華民國」與「台灣」，並存於二三○○萬人的生活空間。其實，「並存」不等於「同一」。從內部政治來看，「中華民國」與「台灣」，似乎是同一物件的不同稱呼，可以交替使用。儘管如此，國民黨的「中華民國定義」，「一個中國便是中華民國」，包括目前「中華人民共和國領土」，不啻戳破「並存」與「同一」的表象。尤其是，就外部而言，問題更為複雜，甚至是「中華民國」到底「存在」或「不存在」、「台灣主權」歸屬「台灣人民」或「中國人民」的極端對立。這就形成一種弔詭，「中華民國」在國際逐漸消失，而「台灣」的國家角色在國際尚未出現。如今，「台灣想像」越來越被推往「後中華民國」，如何因應挑戰與掌握機會，二三○○萬人命運與共，朝野必須未雨綢繆，迎向巨變中的地緣劇場。

猶記大選期間，柯文哲曾表示：邦交國是迷思，他不在意邦交國數量，比較注重實質，畢竟台灣跟日、美也沒有邦交，但是關係不錯。他還認為，若邦交國歸零，也沒什麼關係，實質關係比較重要，且中國在國際上打壓，就是因為兩岸關係不好。馬英九也深信：在我擔任總統期間，那八年兩岸間是如此和平，所以很大程度是民進黨的錯，因為他們鼓吹台獨，這是大陸絕對不能接受的事。馬，柯，不知有意或無意，完全把「中華民國」與「台灣」混為一談。既然如此，當然逃不出「一中原則」的手掌心，只能在北京的遊戲規則裡面自得其樂。華府的「一中政策」，北京的「一中原則」，也是「並存」而非「同一」，但「一中政策」加上「不支持台灣獨立」，令北京更堅持自訂的遊戲規則，且樂於扮演恐怖情人，不斷情緒勒索華府。

二○一六以來，八年十國斷交，「中華民國」剩下十二個邦交國。兩岸關係不好，民進黨鼓吹台獨，藍白一律究責民選政府，他們為何跟北京一般見識，目無台灣頭家？獨裁者霸凌台灣，華府一句「不支持台灣獨立」，豈只幫習近平壯膽而已？試想，萬一這次大選，藍白合作無間，中國豈不是贏得台灣？印太戰略，第一島鏈，悉皆出現破口。賴清德四成選票當選，北京稱：民進黨不能代表台灣主流民意；華府稱：台灣展現了民主體制的力量。除了本土政權，依中國介選程度之深，台灣人民若選出其它領袖，會跟中國或美國合作？答案恐怕跟華府想的不一樣。美國的「一中政策」，「不支持台獨」，「不反對統一」，「反對片面、武力改變現狀」，這種在兩岸明顯不平衡的政策，已經跟不上台灣的民主活力了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書