自由廣場》兩岸路線瓶頸 國民黨何去何從？

◎ 二弄

台灣的政治舞臺總是充滿變數與挑戰。最近的大選更是引起國際社會的關注，尤其是針對國民黨未來的路徑以及對台海局勢的影響。《華爾街日報》提出，國民黨要想重返執政，必須改變其親中態度。然而，國民黨主席朱立倫對此似乎不以為然，堅稱國民黨是「親美和中」。這種態度的背後，隱含著深層次的政治策略和台海局勢的複雜性。

國民黨的「親美和中」政策似乎是在試圖平衡兩岸關係，維持與中國的和平交流，同時保持與美國的良好關係。然而，這種平衡行走在鋼絲上的策略，往往置國民黨於尷尬境地。例如，國民黨高層的中國訪問就被視為對中國傾斜，而這種傾斜又會招致美國的疑慮。

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另一方面，國民黨在兩岸政策的立場，如支持九二共識和反對台獨，使其在台灣的選民中備受疑慮。這些立場在一定程度上與民進黨的主張形成鮮明對比，尤其是在當前兩岸關係日益緊張的背景下。對於任何可能威脅台灣主權和民主的行為，台灣民眾普遍持保留態度，這給國民黨的未來發展帶來挑戰。

在國際層面，戰略地位使台灣成為美中兩國博弈的焦點，美國支持台灣的民主發展，又顧及與中國的複雜關係，中國則對台灣問題持強硬立場，在此背景下，國民黨的兩岸政策不僅影響著內政選戰勝負，也牽動國際政治的敏感神經。

展望未來，國民黨若想在台灣政壇站穩腳跟，就須仔細衡量它的兩岸政策，並尋求在維護台灣利益與促進兩岸和平之間找到平衡點。同時，面對國際局勢的變化，國民黨亦需謹慎處理與美中兩大國的關係，確保台灣的安全和發展不會因政治角力而受到威脅。

總之，台灣大選後，國民黨的未來路徑與台海局勢的新挑戰將是台灣政治舞臺上不可忽視的主題。國民黨的政策調整與選擇，將直接影響台灣的內政發展與國際地位。而台灣人民的選擇，也將在這個多變的國際棋局中扮演關鍵角色。

（作者從商）

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