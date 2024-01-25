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自由廣場》終結三黨惡鬥 合作造福全民

2024/01/25 05:30

◎ 陳昶日

新國會三黨不過半，眾多分析評論預測將會重演陳水扁前總統任內朝小野大的亂象，政黨惡鬥讓立法院再度陷入空轉內耗。貴報《合作，時候到了》一文獨排眾議，舉前總統李登輝與前民進黨主席黃信介的互動為例，語重心長提醒「合作的時候到了，對於三黨都是學習，也都是考驗」

陳水扁總統八年任期，攤開瑞士世界經濟論壇《全球競爭力報告》或洛桑管理學院《世界競爭力年報》，台灣多處於排名節節落後倒退狀態，「政府效能」被認為是拖累整體競爭力最大絆腳石。走過政治內耗波及經濟發展的黯淡歲月，如果未來四年繼續吵吵鬧鬧，新國會不斷上演抵制杯葛舊戲碼，全民都將淪為輸家。

一九九六年首次總統直選以來，台灣歷經兩次政黨輪替，如何稱職扮演執政黨與在野黨，無論國民黨或民進黨都處於蹣跚學步狀態，一路走來跌跌撞撞。回顧蔡英文總統八年任期內，屈居少數的國民黨在立法院各式各樣議事抗爭，不過是複製貼上前總統馬英九八年任期內民進黨同僚所作所為，在野在朝位子互換，台上台下角色對調，當年民進黨如何癱瘓立法院議事，國民黨有樣學樣倒帶重播。

朝野政黨冤冤相報，是政黨輪替的全民歷史共業，立法院陷入以牙還牙政治報復不能自拔，是台灣民主政治磨合期的縮影。

本屆總統大選打破八年政黨輪替循環，是前所未有全新政治格局，更是一個嶄新的出發點，過去廿多年來反覆上演的政治輪迴必須劃上休止符。在野陣營如果不能往前看，依然沉溺在為反對而反對狂熱中，假監督制衡之名繼續唱衰台灣，下次選舉民意鐘擺肯定重新回到執政黨這一邊。

與其關注立法院正副院長各種排列組合，跨黨派合作不妨聚焦「對事不對人」，優先鎖定經濟與產業發展等議題作為試金石，共同謀劃因應低薪與高通膨等民生困境對策，秉持「由小而大，由易而難」原則，堆疊累積彼此善意與默契。

政黨競爭並非你贏我輸的零和博弈，法案或預算案只要符合兩千三百萬人最大利益，朝野政黨應該接受彼此多贏妥協出路，全民才會是最大贏家。賴清德新政府要掌握主動權，率先伸出橄欖枝，國民黨不能被少數戰鬥藍綁架，民眾黨更不應該被聲量大一兩人牽著走。

（作者從商）

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