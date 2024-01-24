自由廣場》（鏗鏘集）新潮流政治效應

◎ 李敏勇

政治，也有新浪潮，變革力量，標榜新。台灣的黨國戒嚴獨裁被改變後，民進黨成立，黨內的助理群有左有右，大多是剛離開大學、投入黨外運動的熱血青年。以「前進」為名的助理群具有社會意識；以「新潮流」為名的助理群也具有社會意識，但較奠基在台灣意識。這些助理群初始反對「公職掛帥」，對於政治權力位置抱有批判性。但實際政治畢竟是由公職在權力位置進行的，從反對公職掛帥到後來參與競選公職，新潮流逐漸從助理群發展成公職群，與傳統政治人物的家族化、個體化不同，更像合作社。他們終取代傳統的反對運動人物，成為民進黨最大勢力，派系次世代成員賴清德當選總統。

「新潮流」的創流元老大多是戰後世代，他們出身政治改革運動陣營。相對的，中國國民黨進入李登輝時代，出現了「新國民黨連線」，原是以「反共愛國陣線」為名的殖民意識論中國派，後來脫離中國民黨組成中國新黨，興風作浪一番，又重回中國國民黨，善於鬪爭，成為所謂「戰鬭藍」。在李登輝路線被拋棄後，主導中國國民黨的意識形態，與地方派系牛鬼蛇神的利益形態成為表裡。這次大選，威權官僚出身的侯友宜，分別依靠這兩種力量支持。

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「新潮流」在這次大選既受民眾黨攻擊，也受中國國民黨攻擊。當選總統後，賴清德以「退流」宣示超派系因應。其實，一九九五年，台灣政治史上失敗的「大和解」倡議，中國新黨和民進黨新潮流是相對要角。大和解加上聯合政府論，剛辭世的施明德是局中人，有聯合鬭爭立基地方派系的中國國民黨取而代之的政治權謀，李登輝是鬪爭對象，帶有世代論的改革邏輯。但統獨意識的極大落差，難獲社會支持，瓦解了以「和解」為名的巨大奪權陰謀。卅多年後，和解論的雙方竟成惡敵。

政治，權力競奪的特色是「我要」，與經濟的「會怎樣」，或文化的「應該怎樣」不同。據有權力位置一定會樹敵，因為競爭關係，有搶奪得失的效應。中國國民黨與民眾黨攻擊民進黨，只是想取而代之，而非在野兩黨較具執政條件，亦非他們更具道德性。中國國民黨劣跡斑斑可考；民眾黨初生之犢，地方執政並不亮眼。

政治人物應謙卑，政治權力是公共權力，在民主國家取之於人民授權，在歷史上是否留下地位令人尊敬和懷念，才是重要。新潮流發展成民進黨最大、最有實力的派系後，派中也有系，甚至出現「南流」、「北流」之分。權力的現實會讓權力演化，只要台灣的公民社會成熟，國家體制更健全，政治人物會從「政客」逐漸朝向「政治家」發展，權力之光會閃耀，權力的黑暗自然會遜色。

（作者是詩人）

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