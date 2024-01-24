自由廣場》台灣學名藥品質符合國際規範 政府應盡快擬定發展策略穩定供藥市場

◎ 黃金舜

長期以來，民眾仍存有原廠藥藥物品牌迷思，甚至曾耳聞醫療單位告知民眾原廠藥較有用，如此錯誤觀念，不僅箝制國產學名藥發展，更陷民眾健康於風險。

我國藥廠已在二○一五年全面加入PIC／S GMP，符合國際最高品質，以學名藥為大宗的西藥製劑，二○二二年出口總額已高達近一四五億元，可見我國製藥實力不容小覷。另一方面，學名藥是原廠藥專利到期後所生產出「同成分、同劑型、同劑量」的藥品，省去研發成本使價格可大幅下降，能治療的病人數量遠多於原廠藥，且更重要的是，國際供應鏈一旦發生危機，國產學名藥就是穩定藥品市場的重要力量。因此，鼓勵國產學名藥也屬各國一致的政策方向。

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國產學名藥品質與安全均屬最佳，目前只差政府臨門一腳，訂定「跨年度、跨部會、由上而下」完整的發展策略，整個學名藥產業就能往前邁進一大步。提供幾點建議：第一，政府必須加強宣導、教育力道，首要乃大幅提升宣導經費，除了平面宣傳，更應拍攝影片，在社群媒體或電視播放以洗刷學名藥汙名，進而落實到各學齡的科普教育。

第二，學名藥也是保障特定族群健康權的重要措施。針對兒童用藥、罕病用藥等使用人數較少的類型，政府應每年從其中挑選關鍵藥品，由經濟部與衛福部合作編列預算，補助藥廠研發學名藥，並保障採購、優惠核價，供應全民避免缺藥。

第三，政府應提供醫師開立學名藥、藥師調劑學名藥的誘因，如：申報學名藥達一定比例，另編列健保以外經費加成服務費用等，日本過去採用此邏輯推廣學名藥相當成功，值得我國效仿。

最後，政府應擴大實施差額訂價，高鐵和客運都能抵達目的地，如同學名藥與原廠藥皆可治癒疾病，若想要較快速、較舒適，民眾須自掏腰包負擔較高額的票價，同理，健保應僅是保障國民基本醫療需求，若想使用原廠藥，民眾須自行負擔一定比例費用，使用者付費應是大眾可接受與推廣的道理。

新政府應有新氣象，學名藥是國產藥業的重要藍圖、抑制藥費的良方，更是確保國民有藥用的關鍵力量，期許政府展現行動力，盡快擬定發展策略並務實執行。

（作者是總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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