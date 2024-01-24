晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣學名藥品質符合國際規範 政府應盡快擬定發展策略穩定供藥市場

2024/01/24 05:30

◎ 黃金舜

長期以來，民眾仍存有原廠藥藥物品牌迷思，甚至曾耳聞醫療單位告知民眾原廠藥較有用，如此錯誤觀念，不僅箝制國產學名藥發展，更陷民眾健康於風險。

我國藥廠已在二○一五年全面加入PIC／S GMP，符合國際最高品質，以學名藥為大宗的西藥製劑，二○二二年出口總額已高達近一四五億元，可見我國製藥實力不容小覷。另一方面，學名藥是原廠藥專利到期後所生產出「同成分、同劑型、同劑量」的藥品，省去研發成本使價格可大幅下降，能治療的病人數量遠多於原廠藥，且更重要的是，國際供應鏈一旦發生危機，國產學名藥就是穩定藥品市場的重要力量。因此，鼓勵國產學名藥也屬各國一致的政策方向。

國產學名藥品質與安全均屬最佳，目前只差政府臨門一腳，訂定「跨年度、跨部會、由上而下」完整的發展策略，整個學名藥產業就能往前邁進一大步。提供幾點建議：第一，政府必須加強宣導、教育力道，首要乃大幅提升宣導經費，除了平面宣傳，更應拍攝影片，在社群媒體或電視播放以洗刷學名藥汙名，進而落實到各學齡的科普教育。

第二，學名藥也是保障特定族群健康權的重要措施。針對兒童用藥、罕病用藥等使用人數較少的類型，政府應每年從其中挑選關鍵藥品，由經濟部與衛福部合作編列預算，補助藥廠研發學名藥，並保障採購、優惠核價，供應全民避免缺藥。

第三，政府應提供醫師開立學名藥、藥師調劑學名藥的誘因，如：申報學名藥達一定比例，另編列健保以外經費加成服務費用等，日本過去採用此邏輯推廣學名藥相當成功，值得我國效仿。

最後，政府應擴大實施差額訂價，高鐵和客運都能抵達目的地，如同學名藥與原廠藥皆可治癒疾病，若想要較快速、較舒適，民眾須自掏腰包負擔較高額的票價，同理，健保應僅是保障國民基本醫療需求，若想使用原廠藥，民眾須自行負擔一定比例費用，使用者付費應是大眾可接受與推廣的道理。

新政府應有新氣象，學名藥是國產藥業的重要藍圖、抑制藥費的良方，更是確保國民有藥用的關鍵力量，期許政府展現行動力，盡快擬定發展策略並務實執行。

（作者是總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書