晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）立法院龍頭的縱橫捭闔

2024/01/24 05:30

這次總統、立委大選留下來的最大懸疑是三黨不過半，將如何選出立法院的龍頭？如此選出的正副龍頭將有許多可能，除了純綠、純藍、純白，還有藍綠、藍白、綠白的排列組合，若再加上異色組合，將有許多可能。

國民黨迫不及待匆匆組成「韓江配」，只是作談判籌碼，此陣勢表明韓國瑜將被架空，江啟臣會因韓的缺席、遲到、早退或喝酒而隨時補位。但因兩年後江啟臣將參加台中市長的選舉，難道那時還要再亂一陣？何不現在就推出五連霸而又年輕的馬文君，更符合中國的心意？要記得，中國對江啟臣是不放心的，所以還有變數。朱立倫揚言投票時須亮票等措施只為阻嚇傅琨萁，而傅也很快退出；但沒有其他人了嗎？

民進黨現任的立法院長遊錫堃對此淡然處之，他當過民進黨首次執政朝小野大時的行政院長；近年熟讀《道德經》，道行更高，對嚴峻的現實舉重若輕。民進黨永遠的柯總召則胸有成竹，因為二○○○年民進黨執政當時也是三黨不過半，那時國民黨、親民黨沒什麼區別，很少有見縫插針機會，尤其二○○五年連戰、馬英九「聯共制台」後。如今民進黨與國民黨的差距只有一票，再加兩席親藍無黨籍，最多三票，因此何懼之有？

民眾黨的角色最值得探討。起初民眾黨擺出關鍵少數的姿態，期待為自己爭奪最大利益，可惜沒人理睬。選舉時雖然牛鬼蛇神都來者不拒，一旦進入國會，投票行為就受到全民檢視，絕不可像講話那般翻來覆去。雖然民眾黨主席柯文哲曾揚言「更恨民進黨」，但他若和國民黨站在一起，步步舔共，年輕柯粉必然散掉，這看柯在選舉後期發表支持蔡英文外交路線的講話即知。關鍵時刻投票，民眾黨將受全民檢視，若悖離民意，則大雜燴式的內部會分裂，將如時代力量般萎縮。黃國昌轉戰到民眾黨，難道他對時代力量如今的遭遇可以不負任何責任而一走了之？如今民眾黨在「釣魚」落空後，據說可能讓八席立委各自找自己的合作對象，如此豈非如同無黨籍？

這次選舉有一個共識，即綠藍白都不同程度向中間路線靠攏，尤其在捍衛主權方面，像馬英九那種極端派已被逐出造勢場合，戰鬥藍的趙少康也不得不喊兩句反共。當選總統的賴清德則表示尊重人民選擇，將組成最好團隊，面對國會有效率監督，並讓這個國家變得更乾淨、更光明、更進步。憑這些共識，儘管共產黨一再武力威脅與經濟要挾，就看藍白能否如同選舉時那般抗拒。白色力量內部意見不一，且變來變去，若國民黨拒絕合作，民進黨就須盡量爭取白色裡的同盟者，他們並不都是同類人。

（作者林保華是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書