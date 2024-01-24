自由廣場》（林保華專欄）立法院龍頭的縱橫捭闔

這次總統、立委大選留下來的最大懸疑是三黨不過半，將如何選出立法院的龍頭？如此選出的正副龍頭將有許多可能，除了純綠、純藍、純白，還有藍綠、藍白、綠白的排列組合，若再加上異色組合，將有許多可能。

國民黨迫不及待匆匆組成「韓江配」，只是作談判籌碼，此陣勢表明韓國瑜將被架空，江啟臣會因韓的缺席、遲到、早退或喝酒而隨時補位。但因兩年後江啟臣將參加台中市長的選舉，難道那時還要再亂一陣？何不現在就推出五連霸而又年輕的馬文君，更符合中國的心意？要記得，中國對江啟臣是不放心的，所以還有變數。朱立倫揚言投票時須亮票等措施只為阻嚇傅琨萁，而傅也很快退出；但沒有其他人了嗎？

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民進黨現任的立法院長遊錫堃對此淡然處之，他當過民進黨首次執政朝小野大時的行政院長；近年熟讀《道德經》，道行更高，對嚴峻的現實舉重若輕。民進黨永遠的柯總召則胸有成竹，因為二○○○年民進黨執政當時也是三黨不過半，那時國民黨、親民黨沒什麼區別，很少有見縫插針機會，尤其二○○五年連戰、馬英九「聯共制台」後。如今民進黨與國民黨的差距只有一票，再加兩席親藍無黨籍，最多三票，因此何懼之有？

民眾黨的角色最值得探討。起初民眾黨擺出關鍵少數的姿態，期待為自己爭奪最大利益，可惜沒人理睬。選舉時雖然牛鬼蛇神都來者不拒，一旦進入國會，投票行為就受到全民檢視，絕不可像講話那般翻來覆去。雖然民眾黨主席柯文哲曾揚言「更恨民進黨」，但他若和國民黨站在一起，步步舔共，年輕柯粉必然散掉，這看柯在選舉後期發表支持蔡英文外交路線的講話即知。關鍵時刻投票，民眾黨將受全民檢視，若悖離民意，則大雜燴式的內部會分裂，將如時代力量般萎縮。黃國昌轉戰到民眾黨，難道他對時代力量如今的遭遇可以不負任何責任而一走了之？如今民眾黨在「釣魚」落空後，據說可能讓八席立委各自找自己的合作對象，如此豈非如同無黨籍？

這次選舉有一個共識，即綠藍白都不同程度向中間路線靠攏，尤其在捍衛主權方面，像馬英九那種極端派已被逐出造勢場合，戰鬥藍的趙少康也不得不喊兩句反共。當選總統的賴清德則表示尊重人民選擇，將組成最好團隊，面對國會有效率監督，並讓這個國家變得更乾淨、更光明、更進步。憑這些共識，儘管共產黨一再武力威脅與經濟要挾，就看藍白能否如同選舉時那般抗拒。白色力量內部意見不一，且變來變去，若國民黨拒絕合作，民進黨就須盡量爭取白色裡的同盟者，他們並不都是同類人。

（作者林保華是資深時事評論員）

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