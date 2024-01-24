社論》警報暫時解除 危機仍然存在

華爾街日報報導，國民黨未來要重返執政，需改變親中的態度。朱立倫不以為然：「國民黨從來沒有親中」，國民黨是「親美和中」，「親美」路線從不改變，「和中」希望兩岸和平也從未改變。這就是國民黨的一貫作風，說一套做一套，大選前派夏立言連番訪中，對中國公然介選則視若無睹，反怪民進黨司法介選，附和北京暗示美國介選，四處散播「疑美」、「反美」論調，等到招致美國疑慮，卻假裝親熱。國民黨，對北京真心，對華府絕情，美中雙方應該都心裡有數吧！

去年十月，夏立言表示：中國國民黨絕對不是一個親中或統一的政黨。結果，國台辦立刻嚴辭訓斥，嚇得夏立言澄清：有些政治評論員斷章取義。國民黨想騙選民，卻惹毛共產黨，親中、統一也就默認下去了。九二共識、反對台獨、共謀統一，國共有志一同，所以中國介選把國民黨視為重要合作對象。於是，富士康被查水表，郭台銘不敢登記；柯文哲則質疑：為何中國會認真替國民黨總統候選人侯友宜做假民調？不過，TikTok（抖音國際版）在選戰中仍壓倒性支持柯文哲。這就說明，選舉靠中國，最後中國選擇誰，台灣的協力者只能被決定。

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二○二四一役，藍白合破局，是否牽動未來政治板塊變化，值得觀察。選後第一回合，立法院正副院長選舉，白營八席立委想掌握發球權，但藍綠兩邊不想接球。而且，藍營持續塑造支持者認知，白營背信毀諾是敗選戰犯，令柯不易再獲藍營支持者青睞。柯會不會領軍殺回綠營，民進黨需要提防。藍白合破局後，大選最後階段，柯刻意凸顯自己「本來就是綠營的」，盤算挖綠票補藍票。雖然柯說過，「中國那方面一直要我選總統」，若無法從模糊的「兩岸一家親」躍進到明確接受九二共識、反獨促統，一如侯友宜，在「親中」越來越成為台灣票房毒藥之際，這位權力至上者的路數，如果出現修正主義，也不意外。

目前看來，不論台灣主流民意，堅持永遠在往北京路上的，最可能就是國民黨了。朱立倫，積極經營北京關係，但這次大選「弄巧成拙」，煮熟的鴨子飛了。而連戰老矣，馬英九很想接棒扮演北京總代理。人算不如天算，藍白合協議，只有一天賞味期，君悅不歡而散，宛如為賴清德掃除障礙。離投票不到一週，又神來一筆「必須相信習近平」，侯趙配最後造勢被切割。其實，馬英九所言，揭露了國民黨權貴的內心世界。他之所以在關鍵時刻被切割，不是因為講錯話而是講真話的時機不宜！「同屬一中」思維作祟，他們總是覺得，台海緊張的「原罪」在於民進黨，以及背後的華府。他們不認同民主價值，故也無法接受多數台灣人民之所欲。戰爭或和平，武統或和統，國共殊途同歸的論述，恰好是平行進行的協奏曲。

二○一八川普對中國展開貿易戰，拜登更升級至科技戰。五年來，中國經濟逆轉趨勢確立，三年的疫情清零猶如雪上加霜，青年失業率、房地產爆雷，乃至清洗軍事、外交高層，習近平正處於內外交迫。這位獨裁者的脫困之計，顯然是加大對共產黨權力集團與各種異議聲浪的控制力，以及在國際上透過仍有的經濟力，糾集專制政權、失敗國家以維繫東升西降的強國夢免於破滅。諷刺十足，中國由盛轉衰的徵兆已現，國民黨還在台灣鼓吹失敗主義。在「必須相信習近平」的德國之聲專訪中，馬英九的言論堪稱國民黨「親中」之原汁原味，值得國人當作「認識國民黨」的教材。而德國之聲記者，從馬娓娓道來聽出的「重複中國的宣傳」，實屬絕妙的結論。

這次大選，台灣獲得國際前所未有的關注。原因在於，若台灣出現「親中政權」，將對地緣動態產生方向性的扭轉，有利於中國在印太地區擴大勢力範圍，從而有助其在全球範圍塑造新秩序。前北約秘書長拉斯穆森所言，乃近年經常聽到的警世之語：我們面臨著二戰以來最強大、最危險的一群對手，我們看到以中國為首，俄、伊、朝加入的專制軸心的出現。這次大選備受矚目，印證台灣的地緣價值兵家必爭。換言之，台灣人民的選擇，也意味著在全球衝突結構中選擇哪一邊。值得慶幸的是，主流民意拒絕專制軸心。令人擔心的是，依舊有人不改其志，要把台灣與中、俄、伊、朝送作堆。只能說，二○二四這一回合，警報暫時解除，危機仍然存在。

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