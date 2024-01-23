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社論》海外台僑的台灣情

2024/01/23 05:30

我國這次大選，國際間廣為矚目，民主自由公正選舉圓滿完成，普獲讚賞。全球一百多個國家及國際組織、近一千四百位政要表達祝賀，肯定這是台灣人民和全球民主的勝利；其中，近鄰的菲律賓總統小馬可仕來電祝賀賴清德當選台灣總統，彌足珍貴。同時，還有來自三十多國、四百多位新聞工作者群聚台灣，採訪這場民主盛事。另外，海外台灣僑民、華人的關注更甚以往，返鄉投票或前來觀選者眾。

海外華人觀選團體包括不少年輕世代及自媒體。《紐約時報》的報導，以「羨慕、淚水和啟發：中國人的台灣觀選之旅」為題，貼切地描繪海外中國人觀選團感觸良多的動人之旅。《德國之聲》訪問觀選的中國來人，指中國脅迫台灣，不是因台灣有什麼選擇所造成，根源在其極權本質；有些台灣人「一廂情願把對岸描述得很好，好像可以解決台灣的問題，這是錯誤的」。

海外台僑參與這次大選的層次高而熱烈，不僅觀選，許多人還專程返鄉投票。賴清德一月十四日出席「全美台灣同鄉會二○二四海外台僑團圓餐會」講話，道出台僑熱烈參與的精義：如果有人要研究清德最後何以在這場選舉勝出，我會邀請他們來這裡看一看，就知道真正的「秘密武器」在這裡。總統當選人此言，不只是恭維的場面話，也突出台僑長年關注家鄉的濃郁情感及力量。有如賴清德所言，海外鄉親一直是台灣的光榮，有才華、好條件，事業有成後，更關心台灣；每遇天災、疫情、國家有需要，出錢出力，守護民主、主權、自由，是印太和平、世界發展的關鍵力量。他還以「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」與台僑共勉。

台僑齊聚中，令人感動的場景不斷，有拄著柺杖的長者，有熱情洋溢的中壯輩，也有來自世界各地的台灣人。同樣在現場，賴清德靠近一位視力微弱的紐約醫師打招呼：「我是清德啊，感謝！」熱情互動。也有如出席同一場合的副總統當選人蕭美琴所說，現場有一位台僑甚至請假三個月返鄉觀選並投票，公司在問何時銷假上班；台僑心中有台灣，在海外擦亮台灣，台灣因而偉大。

台僑熱烈關注家鄉之情，國際新聞媒體同感興趣。《紐約時報》探究台裔美國人因何萬里迢迢返鄉投票，指他們是「世界上最堅決的選民群體之一」，自一九九六年台灣總統直選以來，每四年一次的返台之旅已成為傳統；數以千計的台美人預訂昂貴的機票，飛越太平洋，為台灣總統選舉投票。近年，隨著中國對台灣脅迫日甚，許多台美人感覺自己與故土的連繫更為緊密。

報導指出，中選會統計顯示，至少有四千多位海外台灣人登記參加今年大選投票。有多達七十萬台灣人住在美國，他們被視為力能推動台灣利益的重要選民群體。雖然有些人認為內政是今年大選的重要議題，但台美人更擔心台灣的主權問題。同時，隨著台灣民主的國際形象不斷提升，美國的反中情緒高張，有更多台美人認為自己是台灣裔而不是華裔。

回顧台美人的發展，早期以留學生為主。一九六五年美國移民法案，給予有專業技術和美國公民的親屬優先移民待遇，留學生及家人取得公民者增加；戒嚴時期的「黑名單」，導致不少台灣人有家歸不得，也留在美國發展。台美人這一背景，與其他族裔主要是經濟因素的移民大異其趣，形成特色。值得強調，台美人雖遠在美國，仍多心繫台灣。在台灣上一世紀邁向民主自由之路，著力甚多，主要透過義助本土政治社會運動，並遊說美國政要，對台灣威權當局施壓，促進民主實現。

台美人的遊說，美國政要積極回應，國會曾有「台灣四劍客」：參議員裴爾、甘迺迪、眾議員索拉茲、李奇；也有「台灣連線」。在威權時代，他們力促黨國當局解除戒嚴，聲援政治人權案件，確立「台灣前途和平、免於強制、且為台灣住民所能接受」的原則，實現台灣每年移民名額兩萬人，與中國分開計算。台灣民主化之後，他們遊說支持台灣加入世貿組織；促成美國出售F-16戰鬥機；一九九六年台海危機，他們支持柯林頓總統派遣兩艘航空母艦前來嚇阻中國。近年，除了增進台美兩國實質關係，隨著中國脅迫日甚，台美人繼續在立法、軍售為台灣著力發聲；也推動美國人口普查正名，單獨把「台灣人」列項，不計入「中國人」，增強族裔認同。

台灣民主不是天上掉下來的，有許多人的犧牲努力；現今享有人權自由的台灣，要感謝台美人在其間的努力。

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