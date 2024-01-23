自由廣場》萊豬與核食哪裡害人？

◎林基興

一些名人與意見領袖自有主張，影響社會認知，但未必合乎事實。例如，最近，前衛生署長楊志良在發表〈停止惡鬥，搶救台灣「缺人」危機〉，說國人「吃了太多有毒食品，加上萊豬、核食等，男性生殖能力也節節下降」；他之前數次提萊豬與核食有害說辭。許因這些人多次陳述，眾口鑠金，社會氛圍傾向萊豬與核食傷人觀點。但有何根據呢？

萊豬源自飼料含「瘦肉精」，其學名為「乙型腎上腺素受體致效劑」，包括合法的「萊克多巴胺」等、非法的「克倫特羅」等。後者的毒性比前者高過兩千倍，在動物體內代謝很慢而殘留量很高，但因便宜獲用而致駭人的瘦肉精中毒事件。但萊劑的毒性很低，在豬牛體內的代謝很快，殘留量很低。

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二○一二年，國際食品法典委員會（CODEX）制定萊劑容許殘留量10ppb，以此量計算，一次吃一二○○公斤豬肉以上，才有心悸的反應。至今，並無傷人案例。又如，台大獸醫系賴秀穗教授建議，解除萊克多巴胺瘦肉精為禁藥的法令，可降低養豬成本，也可杜絕非法使用毒性過高的瘦肉精。毒物學名言「萬物均有毒而關鍵在劑量」，就如水是有益但過量則傷身（低鈉症）。至於反美豬者堅持「瘦肉精零檢出」，也是違反科學，因科學儀器均有極限，隨著科技進步，檢出的濃度愈低，但也無法達到絕對值「零」。

其次，核食。二○一一年，我國禁止日本福島五縣食品輸台；後來，解禁聲中，「反核食公投」通過，禁止進口日本核災地區食品。但是，二○一四年，美國食藥局表示，沒有證據顯示福島食品會對健康造成危害；二○一五年，美國國家科學院也支持。二○一五年，頂尖期刊《自然》論文指出，福島食品已回復到核災前的標準。在我國，衛福部食藥署資料顯示，並無超標情況。

總之，這些名人當注意證據與自制，國人不要隨之起舞或恐慌。

（作者為大學教授）

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