晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》萊豬與核食哪裡害人？

2024/01/23 05:30

◎林基興

一些名人與意見領袖自有主張，影響社會認知，但未必合乎事實。例如，最近，前衛生署長楊志良在發表〈停止惡鬥，搶救台灣「缺人」危機〉，說國人「吃了太多有毒食品，加上萊豬、核食等，男性生殖能力也節節下降」；他之前數次提萊豬與核食有害說辭。許因這些人多次陳述，眾口鑠金，社會氛圍傾向萊豬與核食傷人觀點。但有何根據呢？

萊豬源自飼料含「瘦肉精」，其學名為「乙型腎上腺素受體致效劑」，包括合法的「萊克多巴胺」等、非法的「克倫特羅」等。後者的毒性比前者高過兩千倍，在動物體內代謝很慢而殘留量很高，但因便宜獲用而致駭人的瘦肉精中毒事件。但萊劑的毒性很低，在豬牛體內的代謝很快，殘留量很低。

二○一二年，國際食品法典委員會（CODEX）制定萊劑容許殘留量10ppb，以此量計算，一次吃一二○○公斤豬肉以上，才有心悸的反應。至今，並無傷人案例。又如，台大獸醫系賴秀穗教授建議，解除萊克多巴胺瘦肉精為禁藥的法令，可降低養豬成本，也可杜絕非法使用毒性過高的瘦肉精。毒物學名言「萬物均有毒而關鍵在劑量」，就如水是有益但過量則傷身（低鈉症）。至於反美豬者堅持「瘦肉精零檢出」，也是違反科學，因科學儀器均有極限，隨著科技進步，檢出的濃度愈低，但也無法達到絕對值「零」。

其次，核食。二○一一年，我國禁止日本福島五縣食品輸台；後來，解禁聲中，「反核食公投」通過，禁止進口日本核災地區食品。但是，二○一四年，美國食藥局表示，沒有證據顯示福島食品會對健康造成危害；二○一五年，美國國家科學院也支持。二○一五年，頂尖期刊《自然》論文指出，福島食品已回復到核災前的標準。在我國，衛福部食藥署資料顯示，並無超標情況。

總之，這些名人當注意證據與自制，國人不要隨之起舞或恐慌。

（作者為大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書