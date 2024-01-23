自由廣場》民粹形容詞的貪汙腐敗

◎ 劉熙明

詭譎多變的立法院長選舉中，國民黨立委韓國瑜提出他競選立法院長的政見是監督民進黨政府的貪汙腐敗。韓說民進黨政府貪汙腐敗，是從他選總統、助選侯友宜選總統以來，至今一直沒有改變的說詞。以立法院的運作，立法院正副院長是必須行政中立的無所作為，如果要監督民進黨政府，最好不要擔任正副院長，此亦是宣布強力監督執政黨的民眾黨黃國昌立委表示不選正副院長的原因。可見韓國瑜琅琅上口的民進黨政府貪汙腐敗，已是民粹式的言論。

韓國瑜訴諸選民經常用貪汙腐敗來形容民進黨，以實際情形而言，韓與總統選舉時侯友宜競選辦公室指控民進黨重大貪汙案的高端疫苗與進口雞蛋等政府採購案。但檢察官受理高端疫苗共六十二案，以查無不法犯罪情事為由而簽結；進口雞蛋的「包庇特權貪腐」也找不到犯罪事實，反而是藍營黨工Linbay好油自導自演恐嚇案，讓社會懷疑國民黨居心不良。以上均說明被韓國瑜等在野黨人士不斷攻擊民進黨貪汙腐敗，是民粹的用詞。

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民主國家的執政黨當然有貪汙情形，如民眾黨柯文哲的台北市長任內與民進黨執政的政府都存在，但比不上國民黨嚴重，例如，國民黨籍前南投縣長李朝卿，在二○○八年至二○一二年間，收取一二○多件包括颱風災害修繕工程的回扣，依貪汙罪嫌被判刑，累計刑期超過四百年，全案確定合併執行刑期有十六年六月。

說某政黨貪汙腐敗，在台灣被視為是可受公評的言論自由，政黨告不動誹謗，此話術就成為攻擊政敵又不必負起法律責任的民粹用語。韓國瑜自認「看到民進黨貪腐腐敗太嚴重」口頭禪，正是台灣民粹政治環境攻擊敵對政黨的一種特徵。

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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