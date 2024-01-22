晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》校園安全與家長的教養責任

2024/01/22 05:30

◎ 陳啟濃

因應新北國中生遭割頸事件，教育部召開校園安全工作會議，邀集各界凝聚共識。教師會認為忽略家長該負起責任的討論，因而退出會議。應是對當前法律對於家長的教養權過分縱容與寬鬆，導致部分家長「生而不養，養而不教」的現象，且將責任轉嫁到老師，表達最沉痛的抗議。

基本教育權的責任是在家長，老師承擔的是家長賦予學校的教育委託權。教師應以教學工作為重，畢竟老師不能取代家長的責任，學校也不能代替家庭的教育功能。

但現在的老師要承受更大的教育績效責任，卻又要負起更繁雜、沉重的管教壓力。除家暴、性侵等較嚴重情況的家庭有社會機制的國家力介入，大多數消極管教並無法好好配合學校的家長，往往是造成教師倦怠與無力感的原因。

教育現場還常出現老師要到家裡接送有中輟傾向的學生；或要處理因網路使用致學生紛擾的事件，家長反而置身事外並怪學校多事；對於具霸凌傾向的學生，學校除處分與輔導，家長卻可完全不負責任。類似的家長教育怠惰造成老師責任加深的情況層出不窮。

我們的確該好好盤點現行法律對家長義務負擔不足的部分，可更完善的賦予家長該承擔的法律責任，以減少因家庭教育功能不彰造成的學校安全事件。

（作者為教育人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書