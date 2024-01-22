自由廣場》校園安全與家長的教養責任

◎ 陳啟濃

因應新北國中生遭割頸事件，教育部召開校園安全工作會議，邀集各界凝聚共識。教師會認為忽略家長該負起責任的討論，因而退出會議。應是對當前法律對於家長的教養權過分縱容與寬鬆，導致部分家長「生而不養，養而不教」的現象，且將責任轉嫁到老師，表達最沉痛的抗議。

基本教育權的責任是在家長，老師承擔的是家長賦予學校的教育委託權。教師應以教學工作為重，畢竟老師不能取代家長的責任，學校也不能代替家庭的教育功能。

請繼續往下閱讀...

但現在的老師要承受更大的教育績效責任，卻又要負起更繁雜、沉重的管教壓力。除家暴、性侵等較嚴重情況的家庭有社會機制的國家力介入，大多數消極管教並無法好好配合學校的家長，往往是造成教師倦怠與無力感的原因。

教育現場還常出現老師要到家裡接送有中輟傾向的學生；或要處理因網路使用致學生紛擾的事件，家長反而置身事外並怪學校多事；對於具霸凌傾向的學生，學校除處分與輔導，家長卻可完全不負責任。類似的家長教育怠惰造成老師責任加深的情況層出不窮。

我們的確該好好盤點現行法律對家長義務負擔不足的部分，可更完善的賦予家長該承擔的法律責任，以減少因家庭教育功能不彰造成的學校安全事件。

（作者為教育人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法