自由廣場》反制認知戰 應設跨部門專責單位

◎ 張玲玲

近日國內對於「抖音」該不該禁有許多正反意見，我的看法如日前貴版所刊登「抖音不可禁」一文相同。

筆者的理由：首先，抖音若不是「非法」影音平台，就不應該禁。其受到數億年輕人歡迎，在民主體制國家，若不是「非法」就予以禁止，非但不能得到大多數民眾認同，也會成為開民主倒車的先例。

請繼續往下閱讀...

其次，中共藉「抖音」對台進行認知作戰部分，可以知道抖音只是一個平台，中共有太多途徑與手段可運用，禁了抖音，禁得了臉書、IG、微信…嗎？我們無法禁止中共對台認知戰，而是必須全面提高民眾媒體識讀能力，才是首要。這些社群或通訊媒體、再加上手機，也常被使用成為詐騙案件的平台，但不可能因此而禁止。「水能載舟，亦能覆舟」，許多事物都是雙面刃，絕不能只看到一面而故步自封。

很高興看到政府終於指導調查局於日前成立「認知戰研究中心」，但畢竟其只是「研究」單位，中共對我認知作戰是非常多元的，認知戰的「查察」、「應對」、「處置」、「反制」呢？目前國防部算是比較積極應對的單位，但畢竟層級與能量有限。建議政府能指定或成立專責指導單位，能整合國安、法務、警政等跨部門的能量，如此方能提升反制認知戰能力與效果，防範無形的心理戰。

（作者為陸軍備役上校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法