自由廣場》岩漿庫上的核二 延役不如轉地熱

◎ 蔡雅瀅

新國會即將上任，核電延役話題引起熱議。核二廠位於首都圈，半徑卅公里人口高達五五○萬人。民眾黨黨主席柯文哲任台北市長時，曾於「北北桃基防災生活 圈首長座談會」上表示：要疏散幾十萬人口根本就無解，如果有人被核災污染，現在沒有處理方式。國民黨黨主席朱立倫任新北市長時，也曾呼籲：核一、二廠機組老舊應如期除役；如果廠內燃料池爆滿且最終處置場址無法確定，更應考慮提前除役。

核二廠一號機因燃料池爆滿，已於二○二一年七月一日提前除役；二號機則於去年三月十四日如期除役。核二廠動工迄今近半世紀，設備老朽不宜延役。用過燃料池經三次改裝，實際存量近原始設計存量兩倍，用過核燃料貯存密度過高，事故風險也增加。

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二○一二年六月，核二廠一號機大修時爆出錨定螺栓斷裂問題，外界稱「世界首例」，台電則澄清：二號機也有同樣問題。本應「與爐同壽」的錨定螺栓竟提前斷裂，並陸續發現：爐心側板有持續成長的裂紋、燃料匣彎曲等安全問題。

二○一六年五月，核二廠二號機剛完成大修，即因發電機避雷器爆炸事故停機；停機四百多天後，欲測試重起，旋因緊急循環水泵高溫警報暫停；接續停機六八○天，於二○一八年三月完成大修，啟動廿四．五小時後，又再次跳機。

核二廠不僅緊鄰山腳活動斷層；且建廠階段，曾在核島區鑽到硫磺溫泉水；中研院研究員林正洪二○一六年發表的研究，更顯示核二廠下方有岩漿庫。位於岩漿庫上方，對核電廠是危機，對地熱電廠則是契機。與其在爭議中冒險延役，不如轉型地熱電廠。

（作者為灣蠻野心足生態協會專職律師）

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