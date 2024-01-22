自由廣場》茂木敏充行情看漲

日本自民黨的獻金野火延燒，十九日、廿日，日媒以頭版報導岸田「為了恢復政治信用」向全民道歉並宣布解散岸田派，隨後二階派及安倍派也跟進。（作者提供）

◎ 王輝生

日本自民黨的獻金野火，已延燒成派閥存續及總裁輪替等問題。十九日、廿日，日媒以頭版報導岸田「為了恢復政治信用」向全民道歉並宣布解散岸田派，隨後二階派及安倍派也跟進。

岸田派由親中池田勇人創立，揭櫫「輕武裝、重經濟」，出過五位首相，目前的抬面上人物是岸田首相、林官房長官及上川外相。

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二階派的二階俊博會長是親中指標人物，但該會才三十八人，並無舉足輕重的影響力。最大派閥安倍派由親台福田赳夫為了制衡池田的親中政策所創立。曾出過四任首相，安倍去世後因群龍無首，暫時集體共治。去年年底，派內被稱為「五人幫」的挺台大將就因案下台，如今又逢派閥解散，可謂雪上霜。

根據《日經新聞》報導，東京地檢針對獻金醜聞的起訴紅線是以募款餐會隱匿未報的金額逾三千萬円者為標的，各派的未報金額，依次是安倍派六億多、二階派二億多及岸田派三千萬円。麻生派及茂木派的隱匿金額未觸及紅線，所以未被立案，成為漏網之魚。

自民黨的派閥政治行之有年，積垢難除，儼然成為權力與金錢的分配所，早為日本人民所詬病。「解消派閥」之聲，數十年來此起彼落，但都因為沒有可替代的機制，無疾而終。

根據《時事通訊》在一月十八日公布的民調，自民黨支持率跌新低十四．六％，內閣支持率也僅十八．六％。岌岌可危的岸田政權為力挽狂瀾，率先解散岸田派，期待其他派閥跟進，但躍升為第一大派的麻生，以該派未被立案為由表達存續意願。

而未來總裁的熱門人選茂木敏充，歷任外相、經產相、自民黨政調會長及幹事長，歷練豐富。此次未被政治野火所傷，勢必與麻生同步存續派閥，比麻生年輕十五歲的茂木成為最大贏家，奇貨可居，正靜待廿五日「黨政治刷新本部」召開的初步改革方案作最後判斷。

而，內閣支持率已深陷卅％以內的所謂「危險水域」，岸田在自廢武功後，面臨九月的自民黨總裁選舉恐將凶多吉少。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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