晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》二０二四年，依舊「良心交接」？

2024/01/21 05:30

◎ 羅承宗

二○○一年十月，總統陳水扁出版《世紀首航—政黨輪替五百天的沈思》提到二○○○年政權移交的難題，指出「政府並沒有建立一個政權移交的制度，也沒有政權移交的清冊，幾乎所有的人都不知從何做起。並指那一次的政權移交可說是「良心移交」，而非「制度移交」，是「口頭移交」，而非「清冊移交」。

二○二四年一月下旬，總統大選剛落幕，再次回顧前述文字，特別有感。進入廿一世紀後，廿餘年來台灣歷經三次政權移交，這三個歷史時點，總統職務交接法制始終無法成就。未來的幾個月，我國政權移交，恐怕依舊和廿四年前一樣，依靠的仍是良心移交，而非制度移交。

查詢立法院法律提案系統，行政部門迄今未曾提出任何版本的總統職務交接條例草案，態度消極。至於立委提案部分，從二○○○年至二○一六年間，計有二十二個相關版本草案，民進黨黨團、國民黨黨團都曾提出各自版本草案，可見政權移交理應是跨黨派的國家重要法制基礎建設。遺憾的是，在行政部門長期怠於提案、而歷屆國會對相關提案又議而未決下，時至今天，似乎只能繼續荒唐地沿襲良心移交的「憲政前例」了。

有先哲曾謂「沒有原則的政治」（Politics without principle）乃社會七大罪（Seven Social Sins），台灣迄今無法建構政權交接法制的困境，當是這句話的最佳註腳。

（作者是南台科大財法所特聘教授所長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書