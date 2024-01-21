自由廣場》二０二四年，依舊「良心交接」？

◎ 羅承宗

二○○一年十月，總統陳水扁出版《世紀首航—政黨輪替五百天的沈思》提到二○○○年政權移交的難題，指出「政府並沒有建立一個政權移交的制度，也沒有政權移交的清冊，幾乎所有的人都不知從何做起。並指那一次的政權移交可說是「良心移交」，而非「制度移交」，是「口頭移交」，而非「清冊移交」。

二○二四年一月下旬，總統大選剛落幕，再次回顧前述文字，特別有感。進入廿一世紀後，廿餘年來台灣歷經三次政權移交，這三個歷史時點，總統職務交接法制始終無法成就。未來的幾個月，我國政權移交，恐怕依舊和廿四年前一樣，依靠的仍是良心移交，而非制度移交。

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查詢立法院法律提案系統，行政部門迄今未曾提出任何版本的總統職務交接條例草案，態度消極。至於立委提案部分，從二○○○年至二○一六年間，計有二十二個相關版本草案，民進黨黨團、國民黨黨團都曾提出各自版本草案，可見政權移交理應是跨黨派的國家重要法制基礎建設。遺憾的是，在行政部門長期怠於提案、而歷屆國會對相關提案又議而未決下，時至今天，似乎只能繼續荒唐地沿襲良心移交的「憲政前例」了。

有先哲曾謂「沒有原則的政治」（Politics without principle）乃社會七大罪（Seven Social Sins），台灣迄今無法建構政權交接法制的困境，當是這句話的最佳註腳。

（作者是南台科大財法所特聘教授所長）

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