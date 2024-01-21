自由廣場》須嚴陣以待／中國的可怕病毒實驗

◎ 吳正文

最近國外有研究報告指出，中國研究團隊發現一款新式的冠狀病毒變異株，注入到實驗白老鼠身上，注射的實驗白老鼠遭證實全部死亡，死亡率達到百分之一百，非常可怕。世界各國因此緊急呼籲中國必需停止這項可怕的實驗，而且有傳染給人類的危險，深怕這樣的病毒可能會像新冠病毒過去三年肆虐全世界的悲劇再次重演。

新冠病毒的基本免疫化學結構包含蛋白質和核糖核酸（RNA）兩個部分： RNA為冠狀病毒的遺傳物質，是一種單股的螺旋體，這種RNA含有病毒的基因組，包括編碼不同蛋白質的遺傳信息。 而蛋白質則含有四種蛋白質成分：一、融合蛋白（S蛋白）：位於病毒外殼上，負責與宿主細胞結合，促使病毒進入宿主細胞。二、膜蛋白（M蛋白）：構成病毒的外層膜，提供結構穩定性。三、包膜蛋白（E蛋白）：參與病毒的釋放和形成新的病毒。四、核蛋白（N蛋白）：包裹病毒的RNA，有助於病毒的複製和裝配。

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這些化學鍵結構穩定性不佳，容易造成變易，在不同的冠狀病毒變異株中可能有一些差異，尤其是在融合蛋白的結構上。這些差異可能影響病毒的傳播、感染特性以及對免疫系統的反應。

呼籲衛生福利部應及早對冠狀病毒變異株進行詳細研究，以更好的理解其化學結構和行為，準備好全民預防措施，以防止病毒入侵，造成疫情擴散，做好保護全國民眾的健康，維持社會的安定。

（作者是執行顧問）

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