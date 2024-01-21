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自由廣場》日本登月成功的戰略意涵

2024/01/21 05:30

◎ 鄭子真

日本太空總署(JAXA)於2024年1月20號宣佈「小型月球著陸實證機」(小型無人探測器）登月成功，是繼美國、蘇聯、中國、印度之後成為世界第五個成功登月國。以往大家耳熟能詳的「輝夜姬物語」神話，當中呈現出古代人對於月球的嚮往，2007年日本發射「輝夜姬號」衛星進行月球探勘，進而在2023年4月由民間「ispace」公司，首次發射「白兔號」挑戰月球硬著陸成功卻撞毀，其主要業務是進行月球資源開發。從「輝夜姬號」衛星、「白兔號」硬著陸，再到此次「小型月球著陸實證機」的軟著陸成功，日本的月亮神話似乎不再遙不可及。

在這之前，2019年10月日本參與美國主導的月球軌道之多國間「Gateway」建設和運用、太空人登陸月球，或是基地建設等之阿緹米斯計劃。2020年10月八國的太空總署和部會共同簽署阿緹米斯共識，人類的共同登月計畫正式啟動。日本積極參與美國NASA的兩大計畫，一是阿緹米斯月球計劃以進行人類月球探勘，美日合作的月球計畫中透過此小型無人探測器進行。目前美國第二次登月計劃，預計讓女性太空人登月，並且研究位於月球南極的水資源；不論是哪一個國家或企業，都積極運用太空機器來分析月球上「冰」的成分。短期的太空建設，則是商業月球輸送服務。第二個計劃是火星探勘，人類目前設定的太空目標，是在50年後可以移居火星，因此作為中期目標，是先能夠自由航行到月球、取得太空資源、開發資源時的基礎建設等。

未來國家的安保或經濟成長，都將聚焦於地球到月球之間的各種新創活動和範圍的擴大。對於地緣政治、戰略考量、台日友好等面向，我國應可思考這其中的創新、合作、安保、經濟等要素來共創雙贏。

（作者是文化大學政治系教授）

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