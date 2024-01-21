自由廣場》歡迎抗中大將蓋拉格主席訪台

◎ 陳永昌

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」成立屆滿一週年，適逢台灣總統大選結果出爐，主席蓋拉格眾議員（Mike Gallagher）即將親自來台向總統當選人賴清德祝賀，這將是他過去一年第二度台灣行。

《經濟學人》雜誌擔心，前議長麥卡錫一手催生的特別委員會，會讓美中冷戰式抗衡關係越演越烈，無助於建立兩國合作護欄。一年過去，蓋拉格證明自己是有勇有謀的行動派，致力經營並維護跨黨派強力抗中共識，不滿四十歲的他公認是美國政壇明日之星，絕非浪得虛名。

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蓋拉格行事作風穩健不高調，他在特別委員會成立後第五週，秘密訪問台灣四天，拜會總統蔡英文與副總統賴清德，返美後接受《華盛頓郵報》獨家專訪才對外曝光，他將訪台所見所聞投書《華爾街日報》，強調美國必須站出來對抗中國霸凌，捍衛台灣安全。

去年二月廿八日，特別委員會第一場聽證會登場，開宗明義以「中國共產黨對美國威脅」為主題，安排在晚間七點黃金時段，因蓋拉格希望放大影響力與能見度，會中運用大量照片、影片與圖表等多媒體輔助工具，降低理解門檻，議事節奏活潑不沉悶，並兼顧凝聚國會共識與喚醒社會大眾兩項目的。聽證會討論廿四個問題，高達九成無法明顯辨識提問議員是共和黨或民主黨，顯示彼此捐棄黨派成見理性溝通。

值得一提的是，四位出席聽證會專家之一是川普政府時期副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger），兩人結識於海軍陸戰隊伊拉克服役期間。擁有華爾街日報駐北京記者經歷的博明，持續與當時身為國會幕僚的蓋拉格密切往來，經常共進早餐討論中國議題，如今兩人同時扮演抗中陣營主力戰將。

特別委員會針對新疆種族滅絕、經濟與技術競爭與農業科技剽竊等議題，陸續舉辦多場聽證會。四月初，蓋拉格率領特別委員會成員前往加州，與蘋果公司執行長庫克以及迪士尼執行長艾格進行閉門會談，商討經濟脫鉤議題。九月中旬，在紐約與金融暨商業界高層針對中國武力犯台可能衝擊舉辦兵棋推演。去年底，特別委員會兩黨議員發表一份長達五十三頁報告，要求根本性重新評估美中經濟接觸政策，向行政暨立法部門提出上百項反制措施建議。

蓋拉格一直有將特別委員會聽證會移師台灣的構想，受限於眾議院議事規章不允許委員會經費運用於海外，可能改以在夏威夷舉辦聽證會後，特別委員會成員再一起集體訪問台灣，在台舉行圓桌會議等準官方活動。至於何時付諸實行，且讓我們拭目以待。

（作者為企業專業經理人）

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