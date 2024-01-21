自由共和國》陳俐茹／談寧夏夜市跳「科目三」的「舞統」危機

從宣傳行銷上看，台北寧夏夜市跟風跳「科目三」，大多是主打一個快樂話題。（取自臉書粉專）

陳俐茹／法學博士、台科大專利研究所助理教授

中國廣西不大創造神話，萬萬沒想到一首廣西「科目三」，這種土味文化能在全球出現「人傳人」現象。司馬遷老師的史記只寫著「秦始皇統一六國」，萬萬沒想到千年後的「科目三」統一全球。這段舞蹈的成功，不僅在於它的絲滑藏在每個人的動作中都能展現的淋漓盡致，也讓人感受到魔性歡樂的洗腦動作；更藉由短視頻抖音平台將其推向全球，成為一種社交符號。

這種跨越文化背景的共通性，使得「科目三」成為一種無法直接翻譯的語言，在鏡頭聚焦之下，在人們有意識地觀賞之下，其文化意蘊被深層次發掘了。率真的快樂、自然的歌舞，像極了一種最本質的藝術流動，讓人能迅速理解它的意義，感受到其中的快樂，並不自覺地跟隨舞出共鳴。就這樣在抖音、TikTok上的短視頻霸屏，「科目三」逐漸傳播到世界各地，成了一個新的洗腦熱梗。

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此之，這股流行還吹到餐飲界，知名火鍋店「海底撈」就有員工跳起「科目三」娛樂客人，成功引起話題。「科目三」舞蹈，也在海底撈瘋狂上分：「不是男模點不起，而是海底撈科目三更有性價比」。海底撈的「科目三」舞蹈，無疑是一種成功的行銷手段，它利用了當下的熱點和流行趨勢，為顧客提供了一種新穎和有趣的服務體驗，也為海底撈帶來了更多的關注和話題。

如今宣傳行銷慣用的招數之一就是蹭熱點、蹭熱梗。據媒體報導台北寧夏夜市要舉辦「科目三」舞蹈比賽，藉此吸引眼球搏取關注，通過「玩梗」的方式彰顯寧夏夜市的個性、獲得年輕消費者的共鳴，搭上這股「科目三」熱潮的順風車，本意為迎合當下不少青年的審美情趣和情緒表達，卻意外引來輿論「舞統台灣」的爭議。

從宣傳行銷上看，台北寧夏夜市跟風跳「科目三」，大多是主打一個快樂話題。不管是「聽著音響搖起來，這就是屬於我的舞台」，還是「只要小夥精神在，到哪都是實力派」，短視頻中刷屏的「科目三」舞蹈中的這些詞語，都透露著一種樂觀積極的情緒，而這也是當代年青人在低薪高房價的時代氛圍中所亟需的；宣傳到位營造話題再搭配著寧夏夜市接地氣的美食小吃，套上流行語法是這樣表達的：「不是米其林吃不起，而是寧夏夜市更有性價比」。

意識型態在這一刻已經不再那麼重要，新鮮的、接地氣的夜市活動，可以快速形成一種營銷的對話空間，人們可以通過這場夜市舞蹈比賽迅速捕捉到一個信號——我們是在有意識地互動，我們共享同一種台灣美食語境，身為台灣人我們以台灣美食為榮的驕傲。而這種傳播效果本身，比糾結於意識型態的教條更有意義；在市井生活中，意識型態不用上綱上限到小市民的娛樂上。

話說回來，台灣的流行影音文化也曾風靡中國，周杰倫的歌曲也曾傳唱大江南北，如今火紅的「科目三」也就是複刻當年南韓《江南style》騎馬舞之勢。台灣要有自己的文化自信，相容海內外才能並蓄全世界，承先啟後繼續「台灣不大，創造神話」。

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