晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚悲喜皆非的選後心情

2024/01/20 05:30

選後的心情，悲喜皆非。誠如野島剛所言，這是一場沒有敗者、也無勝者的選舉。賴清德當選總統，美國放心；國民黨成為國會最大黨，習近平放心。然而我卻極不放心！

當國際紛紛祝賀賴清德，稱讚台灣「擁有強大的民主制度，為世界樹立了榜樣」（布林肯談話）時，中國卻解讀選舉結果顯示民進黨不能代表台灣主流民意。更有中共官員說，藍白得票率總共近六成，可見多數民意支持祖國統一。魯迅再世，可寫「阿Q正傳」續集。

誠如德國執政黨之一的綠黨國會黨團副主席Agnieszka Brugger等人所聲明，「面對中國的侵略企圖，該地區情勢緊張依舊，國際社會對台灣面臨威脅之關注不容降低」。幸虧賴清德當選，否則台灣被「中國內政化」，國際關心台灣即成「干涉中國內政」了！

許多評論家認為民進黨連三次執政，是民主國家的異數。我不苟同，一般民主國家無論政黨如何輪替，朝野的國家認同都一致，但台灣若政黨輪替，則是台灣黨換回中國黨，台灣主體又面臨危機。

執政黨在國會不過半原不足奇，反而意味政治成熟。但因台灣的國家認同歧異，執政的民進黨不能在國會過半，則專門配合中共的國民黨的54席（含兩名親藍無黨籍），再聯合柯黨的八名政客，足以掣肘政策，癱瘓施政！

在國際一片讚揚台灣民主選舉相當成熟之際，我卻感心虛。看看那些貪污者、炒股前科犯、土豪劣紳、圈地王、洩漏軍事機密者...，都當選！許多清流如林靜儀、吳音寧、蔡培慧、賴品妤、吳崢、林志傑、張廖萬堅…都被土豪勢力打敗！「黃鐘毀棄 ，瓦釜雷鳴」！

這些土豪勢力的選民，其投票行為多為「關係取向」、「個人短利取向」，這種選票屬「無意識選票」；而清流的選票，是「政見取向」、「理念取向」，屬「有意識選票」，兩者天淵之差。投票人良莠不齊，卻票票等值，這是民主政治的無奈。無怪乎熊彼得論「菁英民主理論」時，感嘆不經考察投票人是否具有對投票內容的專業認知，便以為多數的意見優於少數意見。台灣於此尤甚！

扮演制衡監督角色的在野黨，本應是「忠誠的反對黨」，此源自英國議會的「陛下的忠誠反對派」（His Majesty’s Loyal Opposition）概念，現在無陛下，而是國家。問題在朝野的國家認同迥異，國民黨不可能扮演「忠誠反對黨」，所以陳庚金呼籲「能撈救撈，能混就混，大家來拖垮政府！」時，國民黨人竟歡呼附和！如今這群要拖垮政府的「不忠誠反對黨」將更壯大國會陣營！

更大的隱憂是，台灣陷入網路認知戰的泥淖。受認知戰制約的人，其選票雖是「有意識選票」，但其認知是來自假訊息或標籤口號的制約。二〇二三年抖音在台灣共有五二〇萬用戶，多為年輕人，抖音是APP下載冠軍。台灣四分之一人口在玩抖音，中國可藉此洗腦台灣四分之一的人。其他平台更無論矣！

許多年輕人經由抖音被洗成柯粉小草。這個毛澤東崇拜者，以毛發動紅衛兵的方式，煽動小草。一個連打哈欠的禮儀都不懂的異常人格，竟受到一群少不更事的小草的擁護。年輕人在低薪無力買房的挫折下，寄望譁眾取寵的救主。十年前我們受他騙，選他當市長，當時小草還未長出。今天小草不知（也不想知）我們受騙的歷史，更不知台灣民主化的艱辛史。

讀歷史是為了將來，台灣的將來，會不會斷送在不知歷史的青年手中？

（作者為台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書