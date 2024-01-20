自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚悲喜皆非的選後心情

選後的心情，悲喜皆非。誠如野島剛所言，這是一場沒有敗者、也無勝者的選舉。賴清德當選總統，美國放心；國民黨成為國會最大黨，習近平放心。然而我卻極不放心！

當國際紛紛祝賀賴清德，稱讚台灣「擁有強大的民主制度，為世界樹立了榜樣」（布林肯談話）時，中國卻解讀選舉結果顯示民進黨不能代表台灣主流民意。更有中共官員說，藍白得票率總共近六成，可見多數民意支持祖國統一。魯迅再世，可寫「阿Q正傳」續集。

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誠如德國執政黨之一的綠黨國會黨團副主席Agnieszka Brugger等人所聲明，「面對中國的侵略企圖，該地區情勢緊張依舊，國際社會對台灣面臨威脅之關注不容降低」。幸虧賴清德當選，否則台灣被「中國內政化」，國際關心台灣即成「干涉中國內政」了！

許多評論家認為民進黨連三次執政，是民主國家的異數。我不苟同，一般民主國家無論政黨如何輪替，朝野的國家認同都一致，但台灣若政黨輪替，則是台灣黨換回中國黨，台灣主體又面臨危機。

執政黨在國會不過半原不足奇，反而意味政治成熟。但因台灣的國家認同歧異，執政的民進黨不能在國會過半，則專門配合中共的國民黨的54席（含兩名親藍無黨籍），再聯合柯黨的八名政客，足以掣肘政策，癱瘓施政！

在國際一片讚揚台灣民主選舉相當成熟之際，我卻感心虛。看看那些貪污者、炒股前科犯、土豪劣紳、圈地王、洩漏軍事機密者...，都當選！許多清流如林靜儀、吳音寧、蔡培慧、賴品妤、吳崢、林志傑、張廖萬堅…都被土豪勢力打敗！「黃鐘毀棄 ，瓦釜雷鳴」！

這些土豪勢力的選民，其投票行為多為「關係取向」、「個人短利取向」，這種選票屬「無意識選票」；而清流的選票，是「政見取向」、「理念取向」，屬「有意識選票」，兩者天淵之差。投票人良莠不齊，卻票票等值，這是民主政治的無奈。無怪乎熊彼得論「菁英民主理論」時，感嘆不經考察投票人是否具有對投票內容的專業認知，便以為多數的意見優於少數意見。台灣於此尤甚！

扮演制衡監督角色的在野黨，本應是「忠誠的反對黨」，此源自英國議會的「陛下的忠誠反對派」（His Majesty’s Loyal Opposition）概念，現在無陛下，而是國家。問題在朝野的國家認同迥異，國民黨不可能扮演「忠誠反對黨」，所以陳庚金呼籲「能撈救撈，能混就混，大家來拖垮政府！」時，國民黨人竟歡呼附和！如今這群要拖垮政府的「不忠誠反對黨」將更壯大國會陣營！

更大的隱憂是，台灣陷入網路認知戰的泥淖。受認知戰制約的人，其選票雖是「有意識選票」，但其認知是來自假訊息或標籤口號的制約。二〇二三年抖音在台灣共有五二〇萬用戶，多為年輕人，抖音是APP下載冠軍。台灣四分之一人口在玩抖音，中國可藉此洗腦台灣四分之一的人。其他平台更無論矣！

許多年輕人經由抖音被洗成柯粉小草。這個毛澤東崇拜者，以毛發動紅衛兵的方式，煽動小草。一個連打哈欠的禮儀都不懂的異常人格，竟受到一群少不更事的小草的擁護。年輕人在低薪無力買房的挫折下，寄望譁眾取寵的救主。十年前我們受他騙，選他當市長，當時小草還未長出。今天小草不知（也不想知）我們受騙的歷史，更不知台灣民主化的艱辛史。

讀歷史是為了將來，台灣的將來，會不會斷送在不知歷史的青年手中？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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