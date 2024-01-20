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自由廣場》從行銷組合看民進黨的盲點

2024/01/20 05:30

◎ 吳海瑞

BBC報導，柯文哲在35歲以下的選民拿下過半選票。小笠原欣幸指出，20多歲選民中，柯的支持率高達5到6成。換言之，勝選的民進黨沒有爭取到第一次消費的準客戶 － 首投族，以及流失部分原本支持它的新客戶 － 年輕選民。

有樂觀者指出，社會歷練更成熟後，這些年輕人就不會再買柯的單，但別忘了，每次選舉還是有首投族、年經族群。民進黨必須坦然面對！

天然獨世代支持民進黨？四年前二選一時，可以這樣假設，但四年後消費者，尤其是對市場並不了解的新客戶，多了一個選擇︰民眾黨，創黨時，用「藍綠都是垃圾」來做產品差異化，選舉時以「新政治」做市場區隔，鎖定首投族、年輕選民、不滿現狀者，訴求把「國家還給人民」；動人的口號是「這一票，選的不只是柯文哲，是選台灣的長治久安」；看在多數台北市民眼中，這根本就是個笑話，但支持者卻認定他才是對的人。

從施政成績來看，小英政府對年輕族群照顧蠻多的，但誰有時間去行政院或各部會相關網站了解牛肉在哪裡？當TikTok成為美國的新聞主戰場，為大選埋隱憂時，國、民兩黨仍渾然不知或低估抖音在台灣的殺傷力。如果選舉也是一種行銷，無論從生產者觀點4P或消費者觀點4C來看，柯對年輕族群的經營，Place （通路）、Promotion （推廣）；或Convenience （便利）、Communication （溝通），均明顯佔了上風。

自媒體潮流下，流傳快速的短影音，已逐漸從娛樂取向，橫跨到新聞與政治領域。這些年輕人愛看的短影音，成為散布假信息的溫床時，對執政者相對不利。從政治現實面來看，執政黨無能禁止，立法院過不了關，也違背民進黨創黨精神。唯一的選擇是加入它；短影音一樣也能傳遞正面力量和施政亮點，但不是說教，要能引起受眾（年輕族群）的共鳴。

賴清德能打破執政兩屆的「8年魔咒」，執政團隊功不可沒。但小英底下的文官體系，多數無法用「選舉語言」溝通(請別負面解讀，能否執政，是靠選舉機制，選民手中那一票)，對於政策辯護、因應抹黑的積極度（第一時間的回應）、技巧都還有精進空間。

最後談產品（Product）這個P，國民黨一直有產品定位、產品過時的問題(趙少康的「中華民國要滅亡」，賣了超過30年)。民眾黨行銷再強，產品品質若不能支撐，終究走不遠；而民進黨歷經這次檢驗，也讓人看到產品力以外不足的地方。

（作者是專業經理人）

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