自由廣場》抖音不可禁

◎ 度若飛

一九七九年筆者就讀師專時，黨外運動蓬勃發展，各類黨外雜誌如雨後春筍般遍地發行蔚為風潮，帶動台灣的民主進程與拓展，學校訓導處開會研議校內禁止展示與閱讀相關書刊，會中一位曹姓中校教官獨排眾議「本校為培育師資之學校，守法當為第一守則，如果這些刊物是新聞局核准發行，學校不應當禁止，若書刊有錯誤舛漏惡意抨擊政府之內容，學校師長師訓導人員應加以導正而非禁止閱讀」，那個年代！在戒嚴時期的那個年代，竟有如此民主觀念與開放思想的教官！令人感佩萬分，個人對民主的認知與對威權制度的反思實奠基於此，時至今日我仍深刻感念曹教官的教導。

民進黨的先賢鄭南榕烈士為追求百分之百的言論自由不惜以身殉道，「思想無罪」「言論自由」可說是民進黨的立黨精神，更是普世的價值，今日二○二四的大選國會選舉民進黨受挫，因素多而複雜，影音平台的影響只是因素之一，假設當中涉及不法，正辦應該是送請檢調警偵辦，而非禁止！近日有所聞黨內人士檢討敗選原因，竟侈言禁止抖音，須知防民之口甚於防川！越是禁止，傳播越是快速而廣泛，且落個箝制言論自由之罵名，與共產黨何異？故此，吾人深切懇請民進黨執政諸公應以全民為念，深切檢討施政得失並大開大闔尋求朝野合作共創國家未來與人民福祉。

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（作者是教師）

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