自由廣場》青年抖音腦，未來要煩惱

◎ 杜信龍

近年來，全球短影片平台如TikTok的興起，雖然在娛樂領域取得成功，卻也引發一系列社會問題，尤其對年輕一代的學習和專注力產生深遠影響，這種現象被戲稱為「抖音腦」，對於青年的未來可能帶來煩惱。

根據《華爾街日報》的研究，「抖音腦」現象主要表現在年輕人沉迷於短影片平台，影響了他們的專注力和學習習慣，引起社會關切，美國政府和教育機構也開始思考應對之策。同時，來自瑞典哥德堡大學的Democracy Report二○二三研究報告指出，台灣在接收境外假訊息方面居首，而財團法人台灣網路資訊中心的報告則顯示，全台廿二縣市二一五三名十八歲以上民眾當中，TikTok在台灣的普及率達廿二．三一％，主要集中在中彰投地區。

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面對這一挑戰，政府迫切需要強化法規打擊假訊息，並慎重考慮是否禁止某些社交平台的使用，以保障社會的穩定和民主的運作。同時，「抖音腦」的現象使年輕人難以專注於長時間的學習活動，對他們未來的成長和發展帶來潛在威脅，這也反映出錯誤的資訊可能影響年輕人的價值觀和思考方式，進而影響他們對民主價值的理解。

解決這一問題需要全社會的參與，包括政府、教育機構和家庭。透過制定更加嚴謹的法規，提高年輕人的數位素養，以及加強家庭教育，可以有助於塑造良好的數位使用習慣，同時也幫助他們辨識正確的資訊，從而保護民主價值觀。

最為重要的第一步是，制定法律禁止、事實查證及法律追訴才能有效制衡「抖音腦」現象，保障社會的穩定，及下一代的未來和民主價值的堅持。

（作者是科技公司工程師）

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