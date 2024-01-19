自由廣場》數位認知戰正在戕害民主

◎ 缺理

在數位時代，台灣正面臨著一場無聲戰爭，這是涉及信息控制和認知干預的戰爭，影響深遠，不僅威脅民主發展，更可能搖動台灣社會根基。

以抖音及TikTok為代表的社群媒體平台，已成為中共進行認知干預的主戰場。根據台灣網路資訊中心的數據，目前台灣已有超過廿三．三％的人口使用這些平台，其中年輕族群占比最高。這些平台充斥著來自中共的文化輸出及假信息，對台灣年輕一代的價值觀和認知產生了深遠的影響。

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在這些平台上，信息不僅是由中共控制的資訊後台所操控，更有著大量的謠言和錯誤信息被有組織、有系統地散播。這些信息不僅混淆視聽，還對台灣的民主制度和社會安定造成了分裂和紛擾。為此，台灣的政治領袖和學者紛紛呼籲，必須對這些平台進行更嚴格的管理和監督，甚至考慮禁止其在台灣運營。

在最近的總統大選中，社群媒體上的假訊息和錯誤信息泛濫成災。關於作票的謠言在抖音瘋傳，不僅對選舉公正性做無端攻擊，更撼動台灣民主體制的根本。儘管中選會有所駁斥，但不實信息已對公眾信任造成負面影響。

這些平台上的內容呈現，例如「掐頭去尾的短影音」，淹沒了年輕一代的認知和判斷能力。學者警告，若不加以控制，這種認知戰將對台灣的國家安全和民族認同造成長遠傷害。

面對新型信息戰，台灣必須採取堅定態度和措施以反制這些威脅。例如:強化對社群媒體平台的監管，提升公眾對假信息的識別能力，透過教育和公共宣導加強國民對民主價值和國家安全的認知。

這場在數位空間的認知戰，不僅是對台灣民主的打擊，更是對台灣社會凝聚力和國家未來的考驗。在這場無形而影響深遠的戰爭，每位台灣人都是戰士，我們必須團結一致，共同捍衛我們的民主和自由。

（作者從商）

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