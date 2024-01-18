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自由廣場》從紐約來的恭喜

2024/01/18 05:30

◎ 張昭仁

在紐約的兒子，line我，「老爸，恭喜，機票飛的值得」，賴清德贏得大選，國際社會高度關注，兒子開心恭喜，但在台灣的我卻是憂喜參半，民進黨執政八年，前年地方選舉慘敗，這次中央選舉勉強保住政權，不少優質立委落選。土豪劣紳勢力復活，未來四年如何執政？二○二六呢？

為什麼優質立委落選，因為少了一半年輕票的奧援，過去年輕票支持民進黨，為什麼現在流失了一半？網路是新興工具，年輕人在此獲得資訊，民進黨從議題設定開始就處於被動，一路挨打，怎麼可能嬴得年輕選票？

有人納悶經濟成長，兩岸和平，國際地位提昇，怎麼得不到支持？因為做得好與認知好壞是不同的，做得好但是認知傳播儘是負面指責，好的也變成壞的，選戰中決定年輕選票流向的是認知的好壞，而非做的好壞。

認知形成有一個程序：（一）議題設定（二）帶風向（三）炒聲量（四）框住支持者（小草），每次操作下來就會框住新粉，擴張勢力。議題選定當然不是經濟成長，社會住宅興是，而是有「事前結論」的土地正義，低薪高房價，貧窮世襲，貪腐，戰爭，有經濟學基礎訓練的人都知道這些問題其實都是假議題，但經過帶風向，炒聲量之後，會有附和者與自憐者，就形成支持者（粉，小草），而執政者就落成貪腐者與年輕人的對立者，造成年輕人選票流動。

就以日前黃國昌提出的閣揆立委「假投票」，這就是典型議題設定，立委決定閣揆是內閣制，台灣總統直選是總統制，台教會的法律與政治學者應該馬上開記者會回擊，以視正聽，結果沒人回應，好像他們言之成理，接著就是帶風向，炒聲量，三人成虎，儼然他們是對的一方，執政黨變是錯的一方，一些年輕人又靠過去。這就是白陣營典型的認知操作，似是而非的假議題靠新興網路以小博大，民進黨的年輕選票就被切割出去。

民進黨如果無法正視回應這個新興的操作方式，二○二六選舉堪憂，未來四年衹能繼續挨打流失選票。

（作者是會計師）

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