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自由廣場》白河大地震一甲子的兩大意義

2024/01/18 05:30

◎ 楊永年

一九六四年一月十八日晚上八時○四分，發生芮氏規模六．三的白河大地震，包括白河、東山與嘉義均為重災區，共逾一百人死亡。今（二○二四）年一月十八日剛好屆滿六十週年（一甲子），應有政府或民間主辦的紀念（回憶）活動，台灣是地震好發區，可能存在地震「週期」，例如台南在一九四六年有新化大地震，二○一六年也有美濃大地震，故應設計相關紀念（回憶）活動。主要意義有二，一、強化防災意識或記取教訓；二、規劃與進行防災教育。

以日本關東大地震為例，去（二○二三）年九月一日屆滿一百週年，當時筆者剛好在日本東京進行學術交流，發現日本內閣府設計許多防災教育、宣導與演練的活動。同時在電子或平面媒體、捷運站、車站，都有東京大地震的相關防災資訊，包括地震的建築遺址，以及重要的回憶（或歷史故事）。再以我國九二一大地震為例，我們也在台中霧峰設立了「九二一地震教育園區」。二○二○年阪神大地震屆滿廿五週年之際，日本神戶市長主持，在東遊園地廣場，擴大舉辦追思活動。筆者當時在日本，特別前往參與活動，有逾六千位市民參加這場追思會。主辦單位強調，他們必須記取這次的「教訓」，不讓悲劇重演。因此包括如何逃生，以及如何加強防震措施，同時受到關注與重視。

而經歷白河大地震的民眾已逾七十歲。如不及早整理或紀錄相關資料，只怕會消失。筆者二○二三年於東山駐點研究，偶然走訪當時的「災區」，發現白河大地震在東山雖然嚴重，卻未留下太多記憶。許多人已遺忘，低於七十歲的民眾已無深刻記憶。雖有長者轉述故事，但或因未作系統整理，或未公開影像、資料或故事，導致記憶的消失。幸遇年逾七十歲的耆老，知道東山大街是重災區，整排房屋幾乎全倒，並有逾廿位民眾喪生。另透過東山區公所引介，認識九旬老奶奶，慷慨提供珍貴照片。透過兩位耆老，許多瞬間生命消失的災情故事得以歷歷在目。重點是，透過白河大地震六十週年的回憶、紀錄與進一步策覽，可以強化防災意識與教育。

（作者是成功大學科技治理研究中心前主任）

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