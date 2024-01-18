自由廣場》反制抖音 從我開始

◎ 李道真

抖音在美國及全世界成長迅速，特別在青年族群間。三億人口的美國就累積超過一億用戶。美國人平均每天花五十六分鐘使用抖音。抖音屬於址設於北京的中國企業「字節跳動」，依中國體制，極可能淪為中共獲取個人資料，並有能力在美國民眾間發揮影響力的工具。

白宮、眾議院及兩黨領導人都主張抖音違反美國國家利益。拜登已向抖音發出最後通牒，出售在美國的生意，不然將被禁。但是站在抗中最前線的台灣政府，面對抖音的猖獗卻毫無作為。近日抖音瘋傳台灣大選舞弊，稍有知識者皆知選務人員有藍有綠，作弊根本就不可行，年輕族群卻深信不疑。民進黨政府對此並無令人民滿意的積極作為，也沒有制裁動作。筆者對此深感不解與不滿。

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基於公民自救的原則，筆者向親朋好友在Line的族群發出以下短文：「這封短訊是本人發給所有親朋好友，不是針對您個人，特此聲明。抖音TikTok在台灣有很高的滲透率，本人的親戚朋友，不管是偏藍或偏綠，經常會轉寄抖音的短片給本人，雖然偶有可讀性，但是更多的是虛構捏造、無聊、甚至低級的內容。根據近日媒體報導，抖音瘋傳台灣大選舞弊。稍有知識的人都知道，選務工作人員根本不知彼此的政黨屬性，誰敢以身試法？本人不知這是不是一種認知作戰，但本人對抖音的厭惡無庸置疑。若您將來對本人轉寄抖音短片，本人將「已讀不回」或「不讀不回」。若重覆不斷寄，本人只好封鎖反制。

本人必需再度強調，這段短訊不是針對個人，而是發給我所有親朋好友。如果您認同此一作法，請轉傳給您的親朋好友。筆者不敢期待這篇短文會有多大的效果，但若能獲得親友認同並轉傳，相信能聚沙成塔，對抖音產生反制力量。不要再期待顢頇的政府，自己的國家自己救。

（作者是成大外科特聘教授）

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