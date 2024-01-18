自由廣場》散布作票謠言 ／不關閉抖音 台灣被抖音關閉

◎ 莊勝榮

美國前總統川普於二○二○年說，基於國家安全理由，必需引導Tiktok關閉或出售。美國國會議員更提案全面禁止Tiktok英文版。印度在二○二○年全面禁止抖音，原因為「國安與國民隱私風險」。台灣的大選剛結束，抖音就散佈作票的謠言，相信這些蠢話的人們，哪裡知道執行選務的縣（市）選委會，也包括國民黨和民眾黨執政的縣（市）政府、鄉鎮公所，他們怎麼可能幫民進黨作票？所謂謠言止於智者，正因為智者少，所以「當謠言的腳還沒有開跑，謠言已傳遍滿城」。

中共對於台灣的滲透及竊取機密，絕對不亞於對美國，看那些幫中共竊取軍事機密的間諜就知道答案了。美國等民主國家已經深知，抖音正在腐蝕民主國家人民的心靈及民主價值，尤其侵蝕年輕人的靈魂。美國前大法官霍姆斯一九一九年對言論自由審查標準「clear and present danger」（立即而明白的危險）已面臨挑戰，因為當時還沒有電視、手機，遑論抖音的洗腦、污染及滲透。況且，言論自由亦有例外情形，如煽動、對事實虛假陳述、淫穢、兒童色情、恐嚇等等。美國發現抖音對美國資安及國安的危害，已是太晚，早就是「立即而明白的危險」了。中國已是台灣潛在及存在的敵人，抖音散佈假訊息及謠言已是公開之秘密，對台灣民主價值之摧毀及洩露使用者個資之風險，早就是「立即而明白之危險」。何況，光是虛假陳述事實就可以限制了。

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抖音未在台設分公司，無法管制約束他們，豈可讓他們合法的當散佈謠言者？當合法的間諜？政府除了禁止公部門使用抖音外，是否應師法他國，全面禁止使用或下載抖音？這已經不是言論自由問題，而是影響個資、公共利益、民主價值及國家安全，根據我國憲法廿三條之規定，是可以用法律禁止的。惟一的問題是，台灣有不少親共的中共同路人及間諜散佈各地，包括立法院。立法或政策上限制使用抖音，也順勢引蛇出洞，讓人民提早看破這些人這些黨的嘴臉，避免「不關閉抖音 台灣被抖音關閉」。

（作者是律師）

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