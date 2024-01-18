自由廣場》欠選務人員一個道歉

◎ 柯嘉偉

這次選前，不論是柯文哲口中所謂的假民調，或是不知何來，影射選舉過程、結果可能不公等耳語，都弄得人心躁動不安。選舉結果出爐後更是亂象齊發，似有當年「連宋之亂」的既視感，其中指控作票的一支影片，甚至突破兩百萬觀看，有人賺到流量，卻戕害了台灣投票制度長年建立起來的公正形象。

我認為正是那幾份令人玩味的不科學民調，給予支持者莫名的信心。如今真相大白，假民調無人追究，亦無人負責，但支持者的情緒卻依然處於高檔。民眾黨、或柯文哲，此刻最需要的不是私心算計立院龍頭的競合，而是要負起社會責任，大力呼籲支持者冷靜，還全國選務人員一個公道，不要為了一黨一私的政治利益，而犧牲台灣民主制度的信心。

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在過去，無論是何方的敗選感言，都會提到「恭喜對手、尊重結果」等。就算是形勢詭譎的二○二○總統大選，韓國瑜也在敗選感言中恭喜蔡英文，並表示服從選舉結果。反觀柯文哲，敗選感言幾乎沒有提到上述任何一點，甚至在支持者質疑選舉時，發文內容有助長風氣之嫌，將問題推給選舉SOP、不在籍投票。若依民眾黨所謂科學理性的角度而言，全國的開票所約一萬七千間，新聞上有問題的大概不到廿間，這不到○．一％的比例，對選舉結果哪能有什麼影響？

在『民主國家如何死亡』一書中，作者提到過去美國總統選舉，共和民主黨雙方其實都保持著一定的制度性自治：尊重結果，不任意質疑選舉過程，也不將對手視為「叛國的敵人」。直到川普出現打破這一不成文規則，創造出一系列爭議。

同理，當上百名支持者，在民眾黨號召下擔任監票員的選舉結果確定時，柯文哲與民眾黨，應該負起身為競逐大位者的參與責任，出面呼籲支持者冷靜，鼓勵大家尊重民主程序、選舉結果。

放任支持者做出種種荒唐的「作票指控」一路至今，對於台灣社會的傷害難以估計，即使是為了與結果相差甚遠的民調，給支持者做心理建設，也不該以整個民主制度的核心作為自己敗選的陪葬。退一步言之，對於今日亂象，如何彌補這些犧牲放假、辛苦了一整天，卻還要承受莫須有作票指控的選務人員的清白。

在喊著「把國家還給你」之前，先還民主制度、競選對手與其支持者、還有辛苦的選務人員一個公道。

（作者是政大學生會前會長）

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