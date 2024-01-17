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社論》「一中原則」不符合2758號決議

2024/01/17 05:30

我國大選順利完成，務實台獨工作者當選，布林肯發文致賀，跨黨派代表團來台，但拜登重申：不支持台灣獨立。代表團還在台灣拜會，上週末還致賀賴清德當選的諾魯便稱，「一中原則」符合聯大二七五八號決議，宣布不再承認中華民國（台灣）是一個單獨的國家，而是中國領土不可分割的一部分。台灣大選圓滿落幕，北京可能受到華府諸多警告，一時尚未對台灣動刀動槍，它這次的起手式，似乎是以「法理戰」揭開序幕。而諾魯再次證明，只要台灣頂著中華民國的招牌，中國代表權之爭的歷史幽靈便陰魂不散。

北京屬意者落選，拜登為了讓習近平安心，說出不支持台灣獨立，以滿足習近平的胃口。但，習近平想的跟拜登不一樣。拜登自以為的善意，在習近平看來是示弱。於是，拜登不支持台灣獨立一言既出，習近平膽子反而更大，挖台灣邦交國只是第一道菜。拜登代表團才展開活動，便傳來北京「買下」諾魯的消息，既是針對蔡政府，也是針對賴清德，更是與拜登針鋒相對。拜登面對烏克蘭、以色列、紅海航道諸多戰事，本身也有連任挑戰，習近平當然不會放過大好機會。在這種情況下，如果華府用先管控賴清德再尋求管控習近平，這根本就是倒果為因，形同鼓勵挑釁者作出更多挑釁，因為受罰的是被霸凌者。

諾魯聲明，訴諸聯大二七五八號決議，顯然來自北京授意。華春瑩稱：「中國歡迎諾魯重新加入一個中國家庭的決定。」有些像諾魯這樣的國家，也許會覺得理所當然，出自國家利益的權衡輕重，沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，卻在兩岸關係、美中對弈產生漣漪作用。諾魯游走兩岸，已經不是第一次了，能否如願得到中國的承諾，且拭目以待。但說句現實話，問題不全出在諾魯這樣的國家，而是出在不正常的兩岸關係，使他們淪為中國對台灣（中華民國）「法理戰」的工具。而諾魯再度證明，中華民國不是護國神山，中華民國確實是個災難。

眾所皆知，一九七一聯大通過二七五八號決議，主旨是確定「中國代表權」由毛代蔣，決議文無一字涉及台灣。然而，二七五八號決議，卻成為北京宣稱「中國擁有台灣」的重要依據，在國際組織、國際關係無所不用其極地鼓吹、落實。隨著中國影響力擴大，全球第三波民主化退潮，以聯合國為主的國際組織，幾乎都默認了北京的論述，造成中華民國（台灣）的外交困境。美國為主的國家，反對北京擴大解釋二七五八號決議，為台灣人民仗義執言，但直到今天仍不願與北京正面對決。更諷刺的是，他們支持台灣參與世界衛生組織活動，該組織還與北京同一個鼻孔出氣：台灣能不能以觀察員身分加入世衛，要由一九四個會員國政府決定！在國際場合數人頭，習近平早就沒在怕了。

這次拜登派出的代表團，據稱任務之一是，向賴清德與各黨介紹美國的「一個中國政策」。拜登，一面說不支持台灣獨立，一面又說「它（台灣）是獨立的，由它自己決定」。總體來看，對中國、對台灣，依舊維持戰略模糊。戰略模糊，確實不無避險功能，故能行之有年。不過，它也為北京保留了灰色空間，得以持續對台文攻武嚇、反獨促統。歷屆美國政府常言，不支持台灣獨立，卻未曾表示反對台獨，另一方面，他們反對武力統一，但也沒有表示反對和平統一，且對「台灣是中國的一部份」未提出異議。值得一提的是，拜登拒絕習近平「支持和平統一」之要求。或許，華府認為有能力駕馭台海局勢，壓力卻落在台灣人民身上，而民主台灣備受專制中國威脅，已經逐漸溢出成為印太、甚至全球民主國家的共同威脅。

這次大選前夕，馬英九一句「相信習近平」，嚇到不少中間選民，形成壓垮侯趙配的最後一根稻草。不僅台灣人民，現在連民主國家領袖，也越來越不相信習近平了。問題出在，習近平相信東升西降、中國治理模式的優越性，處心積慮要改變國際秩序與規則。他對台灣的構圖，不是僅止於統一敘事，而是在全球顛覆民主的起點，地緣變盤骨牌效應的第一塊骨牌。民主陣營，如果反對片面使用武力改變現狀流於口號，沒有將遙遠的關切化為反擊的行動，將會令台灣與自己陷入越來越被動的困境。半個世紀前的二七五八號決議，北京都玩得呼風喚雨了，民主陣營仍不思突破之道，有朝一日恐怕會付出昂貴代價。

隨代表團來台，AIT主席羅森柏格表示：二七五八號決議並沒有決定台灣地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系。習近平在乎的是，美國會以身作則嗎？

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