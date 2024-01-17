自由廣場》不容少數黨綁架國會

◎ 方復權

大選剛結束，全國民眾正待修養生息，民眾黨八席準不分區立委，十五日竟然迫不及待，針對藍綠兩大黨有志立法院長的人選開出條件，這種政治算計式的綁架，或可說是拿翹，簡直是政黨惡鬥的起手式，且民眾黨「見樹不見林」，只見國、民兩黨各五十幾席的立委人數，卻無視投票給這兩大黨的絕大多數民眾，有虧「台灣民眾黨」之名。

這八席分區立委，有多位政治變色龍，尤其某位法學出身，過去痛哭流涕高喊公平正義，自己老家卻違法占有國有地多年。如此雙標，嚴以律人，寬以待己的假道學，本應消失於政壇，偏偏巧遇江湖第一大尾變色龍，結果臭味相投，存活第二春。

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建議國民黨和民進黨以蒼生為念，社稷為重，兩黨自行協商出立法院正副龍頭，千萬別被投機黨政治勒索，留下後患。國會議員無論是立法、修法、審核預算等等，如果能放下選戰撕裂的仇恨和意識型態，除了對得起選民之外，才是國家之福。

民眾黨主席柯文哲選前高喊政黨輪替，超越藍綠，也曾經和民進黨與國民黨合作，都以撕破臉告終，導致信用破產。他總統選舉淪為老三，實證自己才是「海水退去後，沒穿褲子之人」。如今續任一人黨主席，操弄不分區立委汲汲營營，藉口雖冠冕堂皇，背後目的卻是為了卡位及交換利益。所謂「人在做，天在看」，變色龍終究會露出馬腳，被選民唾棄。

（作者從事國際貿易）

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