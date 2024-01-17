自由廣場》勝選後的隱憂

◎ 黃文局

大選前的天氣，陰冷不定，選舉當天，竟然轉晴，順利落幕。民進黨保住政權，國民黨取得國會最大黨，民眾黨成為國會少數關鍵，各有所獲，其他小黨則全軍覆沒，在此全新格局，政治生態如何演變，變數太多，沒人能預測，故而潛藏若干隱憂。

但這些隱憂，不足以毀損幾次政黨輪替所打下的民主架構與基礎。尤其是，蔡英文八年留下的「世界的台灣」，已非小風小浪所能改變的格局。中國傾全力介選，收買、滲透、威嚇，也無法阻擋台灣人民對自由民主的追求。

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台灣已被世界看見，因為台灣對世界的貢獻。台灣成為世界不可或缺的一個要角，因為台灣在半導體供應鏈的分量。台灣，已經成為不可被侵犯的民主聖地。

三腳督激戰下，賴清德得到五五八萬票，比四年前蔡英文的八一七萬，少了約二六○萬票，這些票，因不滿經濟因素而轉投柯文哲。國民黨的侯友宜獲四六七萬票，比四年前的韓國瑜的五五二萬票，少了約八十五萬票，加上今年的首投族一○二萬票，共約四五七萬票，這些總合，打個八折，幾乎等於柯文哲的得票數。柯文哲在廿九歲以下的年輕人，壓倒性囊括。

國民黨得票數降低，得到一個結論，每一次選舉，都讓台灣距離中國越遠，也讓民主更加深化。而賴清德得票數，也顯示傳統戰法已不適合新世代。柯文哲網軍犀利，民進黨幾無招架之力。藍軍抹黑鋪天蓋地，民進黨幾乎無力回應。也許是，蔡英文的外交與國防做得太好，致新世代對於國家安全沒有什麼焦慮，因而關注的議題多是經濟。新政府，今後或許須更聚焦在內政。

但這是遠慮，目前要處理的可能是近憂，國會三黨不過半，如何合縱連橫，談判、妥協、合作，關乎政府運作的效率。賴清德很清楚這個節點，所以他說，要建立一個民主大聯盟，用人唯才。他很有自信，我們也相信，他有智慧、雅量與手腕，能夠完成這個任務。

（作者是TIA台灣勵志協會共同創辦人）

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