自由廣場》（林保華專欄）民進黨與國民黨地方派系的勝利

今年台灣的總統與立委選舉，誰勝誰負？簡單說是民進黨、國民黨地方派系的勝利。

民進黨贏了總統選舉。甚至，在全國六都，得票都超過國民黨。即使在號稱天龍國的台北市，賴蕭配逾五十八萬票、卅八．一三％得票率，領先侯康配的卅八．○八％。國民黨另一票倉的桃園市，賴蕭配拿下四七萬六四四一票、卅五．廿七％得票率，侯康配拿四六萬○八二三票、得票率卅四．一二％；這說明，國民黨的九二共識或統派都在走下坡路，而獨派增加。

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造成這個結果，是習近平政治經濟軍事與民生路線的蠻橫與無能，讓原先的統派也懼而遠之。另外是馬英九在最後兩天竟要台灣人在兩岸關係上「必須相信習近平」也把他們嚇倒。即使侯友宜拒絕馬英九出席最後的造勢大會，但趙少康的「戰鬥藍」無法消除民眾心理疑懼。香港目前的衰敗就是台灣的活生生例子。

但在高雄、台南以外的四都及其他縣市的立委選舉，民進黨輸了，民進黨的優秀人才林靜儀、蔡培慧、賴品妤、吳音寧、吳崢等無法當選，除了這些地區的教育程度之外，根本原因是地方勢力太深厚，平日就以小恩小惠經營人脈，並修正原本的輕敵心態。至於謝佩芬與苗博雅的失手，謝是空降缺乏基礎，苗則是因人口結構性問題，且可能與她的「廢死」有關。台北市的輸，與地方派系沒太大關係，有些卻與綠營的團結有關，這點高雄的黃捷是例外，這與她原先的突出表現與高雄市民進黨全力支持分不開。

國民黨地方派系的勝利，是土地居住正義的嚴重挫折。但從另一面來看，這些地方派系與中共相對較缺緊密聯繫，而屬於更廣義的本土派。他們只關心眼前利益，對「九二共識、一個中國」興趣不大，這也顯示國民黨外省權貴影響力的衰落，同時也是北京影響力的衰落。這對台灣逐漸遠離中國是有利的，民進黨要團結他們，同時辛勤耕耘基層，推動清廉施政與土地居住正義，遏止他們的負面影響，並嚴格要求自己幹部，以爭取年輕人選票。這方面要如何「正確引導宮廟文化」，是民進黨的重責大任，也是艱巨而無法逃避的工作。

中國用武力威脅、ECFA恐嚇，及斷交等手段，不知道「新時代」習近平在兩岸關係上有何新思維？尤其突然拔掉台灣邦交國諾魯，就像小孩發脾氣報復，惹人恥笑。台灣遠離中國，自然對習近平構成巨大壓力，習近平越是宣揚狹隘的民族主義，讓壓力越來越大而惡性循環，永無解日；正確之道是發動宣傳機器，宣傳列寧主義的「民族區域自治」，不但可以解決國內的亂象，也有利於解決中共所製造的台灣問題。只要翻出當年「毛澤東主張台灣獨立」，支持二戰後的「全球民族獨立運動」，台灣與新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、東帝汶等國一樣，是其中的一部分，顯示新時代習近平的莫忘初衷，這些問題就可以迎刃而解。

（作者林保華是資深時事評論員）

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