自由廣場》（鏗鏘集）民主的一課 國家的意志

◎ 李敏勇

大選落幕，賴清德勝選，打破台灣總統直選以來的「八年魔咒」，蔡英文兩任八年總統之後，繼續由民進黨執政。競選期間，中國國民黨喜歡呼喊「政黨輪替」口號，彷彿說「該輪到我們執政」了。曲解民主政治的原理和真諦，顯示政治人物的知識淺薄性。中國國民黨的盤算，忽略了它在台灣國家定位的混淆。

政黨輪替指的是政權經由定期選舉，可以替換執政黨，也就是說：如果執政不被人民滿意，可以改變的意思，並非政黨一定要輪流執政。勿以為輪來輪去就該輪到中國國民黨上台，可以圓中央執政的總統大夢。中國國民黨千方百計拉柯藍白合，也是為了補侯的不足，但柯胃口豈只副手？

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台灣在一九九六年，進入總統直選的民主新紀元。歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文到新當選的賴清德。李是延續蔣經國殘任兩年，國大間接選舉一任六年，加上直選一任四年；其後，陳、馬、蔡都兩任八年。挑戰民進黨執政的侯，盤算政黨輪替的不確定邏輯，夢一埸。

投票日前，馬英九一席「相信習近平」的談話，敲醒有選舉權的台灣人，這正是中國國民黨的發展難題。馬當年選前騙台灣人說台灣前途尊重台灣人民決定，選後卻露出要由中國人決定的說法，想把台灣硬題拉進中國懷抱，曝露出中國國民黨病灶，政績也差。看看他又去拜蔣經國的樣子，難道不記得蔣經國遺訓是如何警戒中國共產黨嗎？假惺惺讓人噁心的模樣，對照許多認同台灣的戰後中國移入者心影，不羞慚嗎？

台灣走向民主化之路，應該建立不只一個台灣政黨可供選擇的政黨政治，而非擺盪在台灣與中國。中國國民黨若未去除「中國」冠名，不能算是台灣的政黨，不能期待台灣人民授予執政權。中國國民黨去「中國」的帽子，成為台灣的政黨，號召去除流亡殖民性格，對在地認同，台灣才能建立在正常國家的政黨政治。在台灣的中國國民黨若思思念念的是國民黨中國，則政黨輪替的執念只會是空思夢想。

這次大選，台灣人民表現出拒否中國的國家意志，但民進黨在國會沒有掌握過半席次，政權仍面對考驗。民主之路要朝向真正有主體性的正常國家目標向前走，攀山過嶺，蹽水過溪，台灣人民仍須繼續努力！

（作者是詩人）

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