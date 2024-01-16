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社論》謙卑傾聽選民的心聲

2024/01/16 05:30

上週六，台灣一千四百萬公民，走進一萬七千八百個投票所，投下選票。四、五小時之後，新總統、副總統、立委名單出爐，落敗者向勝出者致賀，當選人發表感言，肯定對手共同完成民主歷史新頁。一場舉世矚目的大選，有了大致圓滿的結果。

投票是簡單又奇妙的政治行為，公民投下一張張選票，決定為其服務的公職人員，發出集體訊息，表達整體意志，展現公眾智慧。《紐約時報》的新聞標題：「賴清德贏得台灣大選，北京威嚇性『戰爭』警告無效」，日本《讀賣新聞》等五大報強調「台灣維持現狀，續親美抗中」，都貼切地描述了這次大選的意義。

從整體角度看，這次大選，各國高度關注。國際主要新聞媒體以「事關全球安全」、「牽動全球神經」、「可能震撼世界的投票」等言簡意賅的字眼形容，足見台灣大選的重要性。正因如此，有三十多國的新聞工作者前來，如實報導活絡的台灣民主。美國CBS電視網特派員指出，「造勢場合的熱鬧有如美式足球賽，看得出台灣選民非常享受，也熱愛現有的民主政治文化」。《紐約時報》也報導：橫幅、熱舞、「凍蒜」口號，在許多西方民主國家公民對選舉失望之際，台灣對民主選舉儀式的熱情顯得格外突出。英國BBC選前就指出，中國想要的台灣，正在消失。

台灣人民不但經由大選向世界發出堅定訊息，「信賴台灣，不信習近平」，對於計較選戰勝負的主要政黨來說，這次大選也有皆大歡喜的一面︰賴清德當選總統，民進黨一舉突破台灣民主化以來執政不超過八年的魔咒；侯友宜雖「下架民進黨」不成，中國國民黨重拾國會最大黨地位；柯文哲得票位居第三，但民眾黨確立國會關鍵少數角色。選戰勝負互見，各黨都有斬獲，選民簡單地投下選票，帶來奇妙的結果。

誠然，自由而公正選舉如今在台灣有若家常便飯，從總統到各級民意代表定期改選也理所當然，但這不是天上掉下來的，是歷經前人犧牲奮鬥爭取而致。必須強調，立委定期全面改選始於一九九二年，總統一九九六年首次普選，政黨輪替到二○○○年出現。同時，總統直選以來，參與競逐的除了台灣政治人物，台海對岸的中國政府也從未缺席，千方百計，企圖影響結果，且屢敗屢戰。這次大選，有如《華盛頓郵報》所報導，中國以四大手法介入：製造資訊混亂、拉攏地方官員、經濟軟硬兼施、強化軍事恐嚇；還透過收買網紅等手段，擴大內部分歧，加深分化。由此看來，自己的總統自己選，成功抗拒外部介入，選擇民主陣營，向國際社會展現集體意志，台灣人民最值得肯定；有如美國國務卿布林肯所恭維：台灣人民「展現強大的民主制度和選舉過程的力量」。

另一方面，大選過程負面選舉手法充斥，衝突與激情過多，無端指控抹黑尤已讓選民厭煩，理性思辯與良性互動顯有不足，政黨與政治人物都應對選舉結果及民心動態謙卑解讀，且化為良性行動。尤其新的國會三黨不過半，監督執政黨的力量增強是民之所欲，但政黨惡鬥以致國會運作空轉的亂象不容持續。更值得關注的，中國只要拉攏或滲透關鍵少數，就能遙控對台灣政局的影響力，阻撓軍購及防堵間諜滲透等法案通過，朝野政黨就此都應有維護國安的基本忠誠，在政治競爭中不能錯亂敵我關係。就此而言，侯友宜呼籲勝選者不負人民期待，傾聽公眾心聲，各黨派選後團結在一起；柯文哲倡言「台灣應是團結和諧的國家」；蔡英文總統強調，選舉結束是團結的開始，都是剴切之言。

選後政治進入新局，台灣也正面對內外諸多的挑戰。大選過程顯示，經濟社會議題廣為年輕選民關注，高物價、高房價、低收入為主要大項，少子化、高齡化、產業及能源轉型、強化國防亟需有效對策；而中國脅迫、美中對抗、世局變化日亟，外交、安全的考驗勢必接踵而至。主政者打造清廉有效率團隊因應，責無旁貸；在野者也須以整體利益著眼，善盡監督者職守和分際。

賴清德顯已深知民意走向及責任重大。基本上，他解讀新民意期待有能力政府和有效制衡，承諾與在野交流合作，解決國家面臨的重大問題；用人唯才，不分黨派；研議對手主張納入施政，擱置爭議而持續溝通，建立政策溝通平台；且在對等尊嚴前提，以交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作。國人正關注他即將開展的布局，並期盼新人、新政，為台灣開創新局。

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