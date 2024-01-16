自由廣場》去風險及分散市場的必要性

◎ 張孟仁

選前與ECFA相關等一系列的經濟武器化正要開始發酵，新政府有必要釜底抽薪思考如何在不過度刺激對岸的情況下，大刀闊斧分散市場風險。因美中競爭和地緣政治的衝擊，西方國家包括美國、日本、英國、歐盟等國家主張對過度依賴的國家「去風險」，而為避免誤會使人聯想到惡性的「脫鉤」和針對某一國，歐盟進而闡述「去風險」絕非惡意的選邊，僅僅是針對依賴程度過高的產品降低比例。事實上，受限於中國掌握許多關鍵原物料，甚至傾全國之力迅速發展綠能（電動車、電池、太陽能板），並結合製造業和廣大市場，將其優勢轉換成「依賴」，這絕非一般國家所能輕鬆應對。你儂我儂關係好時雙方互惠渾然不察覺「依賴」由此而生，等到關係一旦惡化，經濟瞬間化身為武器，經濟體大如歐盟勉強還能與之抗衡，中小型國家僅能屈服或是面對內部老百姓的責難。

在此背景下，歐盟含成員國開始盤點自身的缺點，二○二三年六月出爐《歐洲經濟安全戰略》，提出歐洲經濟安全四大風險，即供應鏈安全、關鍵基礎設施和網絡安全、技術外流，以及經濟依賴武器化和經濟脅迫，並就「去風險」提出十一項具體措施，促進歐洲經濟安全。坦白說，除了須擔心經濟過度依賴之外，更須長遠考量到假使過於安逸地依賴某個市場，而當己身出口產業的競爭力減弱或對方製造業的競爭力迅速追趕上來的後果。這些例子近期可信手捻來—南韓與中國兩國建交卅一年來首度出現貿易逆差；美國、歐盟、日本的電動車市場已經不敵中國，歐盟僅能祭出關稅以對；然而美國卻成功抽身從北美自由貿易圈（墨西哥）進口超越從中國進口，試圖分散市場。儘管製造成本低廉有利可圖，但美中選邊及安全供應鏈的考量應該也須列入地緣政治風險的評估。

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坦言之，許多先進國家經濟過度依賴早已從隱憂化為現實，遑論亡羊補牢為時已晚，不過此時不做市場分散，只會受創更深。誠如外貿協會歸納出四個能分散市場的熱門區—北美自由貿易圈、東協、印度、中東歐，目前台灣早已進駐並與之有良好關係。台灣有必要深耕其他市場，否則有形武器還未打來，無形的武器就能輕易擊潰國內的共識。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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