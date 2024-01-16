自由廣場》懸峙國會魔鬼交易，台灣步上西班牙後塵？

◎ 陳永昌

二○一七年十月，西班牙加泰隆尼亞通過獨立公投後，加泰隆尼亞地方議會宣布獨立，中央政府隨即出手解散加泰隆尼亞議會，馬德里當局全面接管加泰隆尼亞地區管治，前自治政府主席流亡海外。

兩年後，西班牙法院以煽動分裂為罪名，判處獨立公投九名領導人加起來總共一百年刑期重刑。判決引發加泰隆尼亞民眾強烈反彈，紛紛要求特赦，當時西班牙總理桑切斯強調，一定會堅決執行法庭判決，因為這是維護西國完整統一的必要行動。

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去（二○二三）年七月下旬，西班牙國會舉行大選，左右兩派政黨都沒能掌握過半席次，產生懸峙國會僵局。贏得最多席次的右派人民黨歷經近兩個月努力後，宣告組閣失敗，給了得票居次的左派社會勞工黨現任政府續命藥丸。二○一九年上台的桑切斯為了保住政權，承諾特赦千名加泰隆尼亞分離主義分子，換取加泰隆尼亞地區兩政黨支持，十一月中旬終於在西班牙國王菲利佩六世面前正式宣誓就職。

桑切斯曾經信誓旦旦堅持「加泰隆尼亞是西班牙不可分割的一部分」，但是為了自己與政黨的政治生命，不惜將國家完整統一作為交換條件，向分離主義政黨妥協讓步，如同浮士德與魔鬼的交易，代價就是西班牙政治動盪與國土分裂。

在聯合政府魔鬼交易前夕，全西班牙五十二座城市共有兩百萬人走上街頭抗議，光是首都馬德里就集結超過百萬人，發起單位右翼人民黨號稱，這是西班牙前所未有最大規模群眾示威活動。抗議活動遲遲沒有解散，過去三個月持續滯留在執政黨社會勞工黨總部前紮營，連新年除夕也沒有例外，示威人群揚言只要通過特赦法案，將會再次號召民眾走上街頭。

胃口不小的加泰隆尼亞分離分子一旦從桑切斯手中拿到特赦，可能只是小菜一碟，身為倒閣關鍵少數的他們接下來會獅子大開口，每項法案或每個議題都可以成為政治勒索的籌碼，馬德里當局勢必不斷做出政治讓步，讓步幅度也很會愈來愈大，如此一來，政治光譜兩端裂痕加深加劇，兩極化下左右政黨彼此針鋒相對，政局永無寧日。

面對三黨不過半國會新局，擁有八席關鍵少數的民眾黨，到底是往國民黨或向民進黨靠攏，主宰著各項法案與預算案通過與否命運。哪個陣營忍不住先跟民眾黨主席柯文哲進行魔鬼交易，乃至於未來四年立法院不斷空轉內耗，台灣步上西班牙後塵，只能說是全體選民自業自得的苦報。

（作者為企業專業經理人）

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