自由廣場》選後全民齊心與新任總統一同推動台灣向前

◎ 林逸民

台灣總統立委大選，全世界都關注，三方競逐下，最終由賴清德勝出，立委幾家歡樂幾家愁，然而不論孰勝孰負，整個投開票過程平和順利高效率，選舉結果大勢底定後，勝者不驕，敗者不餒，各方勢力都尊重民主的精神，沒有任何騷亂，相較於許多民主資歷尚淺的國家，屢次選舉往往動亂不堪，台灣經歷多次大選與政黨輪替，民主成熟風範顯現，台灣人可給自己一個喝采。

由於台灣現在是全球戰略關注的焦點，台灣的總統選舉也不可免俗的有國際媒體要向各主要國家領袖訪問意見，其中包括最為舉足輕重的美國總統拜登，然而，媒體記者未能長期追蹤拜登的歷來言論做出微言大義的解讀，而是只做字面上的翻譯，結果就出現「拜登不支持台獨」標題的外電編譯報導。

請繼續往下閱讀...

不能說就字面上的翻譯有何不對，然而，長期觀察美國對台海議題發言可明白，美國常常強調「一個中國」政策，但是往往美國的「一個中國」，跟中國的「一個中國」有巧妙的差別，每當中國叫囂要美國遵守（中國的）「一個中國」，美國就說美國當然遵守（美國的）「一個中國」，雙方看似有共識，其實根本雞同鴨講。賴清德當選美國立即派特使前來會見，可說以行動表達心跡。

即使是美國自己的「一個中國」政策，也會隨著時間與戰略需求的變化而改變，美國現在的「一個中國」，意思是中國就是中國，而台灣是台灣，也就是「一中一台」，這就是美國為何解釋聯合國二七五八號決議只跟中國有關，與台灣無干，既然台灣本來就跟中國無關，台灣就是台灣，那當然沒有所謂台灣需要從中國獨立的問題，因此拜登當前對此議題的一貫回答始終是遵守「一個中國」政策，也就是一中一台，而說不支持台灣獨立，因為台灣本來就是獨立，沒必要重新獨立。拜登從不會說反對台灣獨立。

當然，拜登會在台灣選舉之際，重新強調這樣的說法，也跟選舉結果有關聯，拜登與其政府官員多次強調台灣的主權只能由台灣人民自決，但是，明確主張台灣價值的賴清德，雖然總統大勝，得票四成，但明顯親中的國民黨，仍有四六一萬票，在美國看來，台灣人的意志似乎還不夠清楚。

當然，這場選舉中，賴清德總統品牌品質深受肯定，只可惜行銷上還可以更加強，否則得票絕不只如此，但選舉結束，人民已經以民主的方式表達立場，在此也尊重所有人民自由意志下的選擇，也期許既然新的元首已經以民主方式產生，不論選舉時投給誰，全台灣人民都一起支持台灣總統，一起推動台灣向前邁進。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法